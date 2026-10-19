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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسؤول بنقابة الإعلاميين: منتدى مصر 2026 انطلاقة تعكس مكانة الدولة ورؤيتها للمستقبل

أيمن عدلي
أيمن عدلي
أ ش أ

قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية وعضو اتحاد الصحفيين الأفارقة، إن فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر 2026 تعكس أهمية الحوار وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية، وترسخ حضور مصر في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشاد عدلي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ودعم مسارات التنمية والتعاون مع مختلف الدول، مؤكدًا أن توجه الدولة نحو بناء الشراكات وتوسيع مجالات التعاون؛ يعكس إدراكًا لأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات العالمية وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ومبادرات تحقق نتائج ملموسة.

وأضاف أن رؤية الدولة بقيادة الرئيس السيسي تضع التنمية وبناء القدرات والاستثمار في الإنسان ضمن أولويات العمل الوطني، بما يتطلب تضافر جهود المؤسسات والخبراء والقطاع الخاص، وتعزيز التكامل بين الرؤى السياسية والاقتصادية والإعلامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى "أن المناقشات والفعاليات التي شهدها اليوم الأول تؤكد أهمية المنتديات في تبادل الأفكار والخبرات، وبناء جسور التواصل بين المشاركين، وطرح رؤى عملية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يدعم المصالح المصرية والعربية والأفريقية".

وشدد على أن الإعلام شريك رئيسي في إنجاح هذه الفعاليات، من خلال نقل الحقائق بمهنية، وإبراز الفرص والتجارب الناجحة، وتعزيز الوعي بأهمية الحوار والتعاون، ومواجهة الشائعات بالمعلومات الموثوقة.

وأكد عدلي، في ختام تصريحه، أن قوة مصر تنبع من قدرتها على الجمع بين ثقلها السياسي، ورؤيتها التنموية، وانفتاحها على التعاون مع الأشقاء والشركاء، مشيرًا إلى أن تحويل مخرجات المنتديات إلى خطوات تنفيذية وشراكات مستدامة هو المعيار الحقيقي لنجاحها وأثرها في المستقبل.

الإعلامي أيمن عدلي مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية مصر

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