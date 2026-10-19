وزير خارجية روسيا: الشرق الأوسط علي حافة حرب شاملة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين أن الوضع في الشرق الأوسط بات على حافة استئناف حرب شاملة.

تصريحات سيرجي لافروف

وحسب وكالة الأناضول قال لافروف أنه من الضروري معالجة الأسباب الجذرية لما يحدث في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران بموجب مذكرة "إسلام آباد"

وتابع لافروف نحن إلى جانب شركائنا في مجلس التعاون الخليجي ندعم إيجاد حل سياسي ودبلوماسي للأزمة بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اليوم الاثنين، إن إعفاء روسيا من بعض العقوبات الأمريكية يمثل حافزا لإنهاء الحرب، وليس مؤشرا على تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفها تجاه موسكو.

وأضاف رايت أن :" الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات لم تنته بعد"، مشيرا إلى أن ترامب يسعى إلى اتباع نهج مختلف لتحقيق السلام، بعد فشل المحادثات السابقة في تحقيق النتائج المرجوة، بحسب ما أوردته شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن تتفاوض مع الدول الأوروبية للإفراج عن مخزونات كبيرة من الديزل، لكن استجابة الأوروبيين لهذه الجهود لا تزال بطيئة.