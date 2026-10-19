مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: «التدريب» يصنع البطل.. ونُجري اختبارات قبل وأثناء وبعد انتهائه

أكدت سلافة جويلي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن نجاح التدريب يبدأ من نجاح المتدرب في اكتساب المهارات وتطبيقها في الحياة.

وقالت سلافة جويلي في كلمتها في جلسة الشباب والرياضة بمنتدى مصر،: “الهدف من التدريب؛ تطبيق المهارات للمتدرب في الحياة المهنية واليومية، فالبطل يتم صناعته بالتدريب، والبطل يؤمن بأهمية تقوية الخبرات"، لافتة إلى أنهم يقومون بزيادة عنصر المحاكاة والتطبيق العملي والتقييم للمتدربين "قبل وبعد التدريب".

ونوهت سلافة جويلي: “نقوم باختبارات للمتدرب قبل وأثناء وبعد التدريب؛ من أجل قياس وتقييم حجم التطور في المتدرب، فالأكاديمية لديها برامج متعددة، ونبني منظومة متكاملة، كما أن لدينا تدريبات للنشء، ولدينا توجه للتوسع فيها”.