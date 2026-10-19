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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

 اتهمت فتاة، 18 عامًا، في سوهاج طبيبًا بالتسبب في إصابتها بأضرار جسدية، حيث أنه فض غشاء بكارتها، عقب خضوعها لعملية جراحية يوم 18 سبتمبر 2026، وفقًا لما ورد في الشكوى المقدمة بشأن الواقعة.

بدأت معاناة «فاطمة م. ص. ع»، من الإمساك المزمن، الأمر الذي دفعها إلى الخضوع لإجراء طبي "عملية تسليك"، على يد الطبيب «م. ف. ر»، المتخصص في الجراحة العامة والمسالك البولية.

ماذا حدث؟

وبحسب رواية الشاكية، تعرضت لنزيف عقب العملية، وبعد الكشف عن أسباب النزيف، فوجئت، بحدوث قطع بغشاء البكارة وفضه، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي للمطالبة بالتحقيق في ملابسات ما تعرضت له.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 2762 لسنة 2026 إداري قسم أول سوهاج، وتشير الفتاة إلى مرور أكثر من 25 يومًا على تقديم البلاغ دون حجز الطبيب أو سؤاله من جهات التحقيق المختصة، الأمر الذي دفع المريضة إلى التمسك بحقها في استكمال التحقيقات وكشف حقيقة ما حدث، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

محامي المريضة: نطالب بالتحقيق في ملابسات الواقعة

من جانبه، قال، محامي المريضة، إن موكلته تطالب بكشف حقيقة ما تعرضت له، والتحقيق في ملابسات العملية الجراحية والإصابة التي لحقت بها، بما في ذلك ما ورد بشكواها بشأن فض غشاء البكارة.

وطالب الدفاع بفحص التقارير الطبية والاستعانة بالجهات المختصة لتحديد طبيعة الإصابة وأسبابها، ومدى ارتباطها بالإجراء الطبي الذي خضعت له المريضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.

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