محافظ سوهاج يوجه برفع تراكمات تطهير الترع لتوسعة طريق الخلوة - آبار الوقف بأخميم

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، المهندس علي بهنس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بسرعة التنسيق مع مديرية الري بسوهاج برئاسة المهندس محمد طايع لسرعة رفع التراكمات الناتجة عن أعمال تطهير الترعة الممتدة على جانب طريق "الخلوة - آبار الوقف".

محافظة سوهاج

وجاءت توجيهات المحافظ استجابةً لما رصدته وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة من شكاوى وتضرر الأهالي نتيجة ضيق الطريق وتأثر حركة المرور به عقب أعمال التطهير التي شهدتها الترعة بطول الطريق.

تم على الفور الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وبدأت بالفعل في رفع كميات التراكمات ونقلها، مع استمرار العمل وتكثيف الجهود حتى الانتهاء تمامًا من رفع كافة المخلفات على طول الطريق وإعادة السيولة المرورية وحركة المشاة إلى طبيعتها.