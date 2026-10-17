قطع الكهرباء عن مدينة المنشأة في سوهاج .. المواعيد والمناطق المتأثرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، عن عدد من الشوارع والمناطق بمدينة المنشأة والقرى التابعة لها، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات خارفه المنشأة، وفقًا للإخطار الوارد من هندسة كهرباء المنشأة.

مواعيد قطع الكهرباء في المنشأة

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار الكهربائي يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر حتى الثانية ظهرًا، في إطار أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة المحولات، بهدف الحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان انتظام الخدمة عقب الانتهاء من الأعمال المقررة.

ويشمل فصل التيار الكهربائي عددًا من المناطق الحيوية بمدينة المنشأة، أبرزها شارع السوق، وشارع المحطة، وشارع صديق، وشارع البحر، وشارع القاضي.

بالإضافة إلى جزء من شارع الجيش، وشارع الشيخ عوض، وشارع الشيخ بكير، ونجع هريدي، ونجع الأنصاري، ومنطقة القيسارية.

كما يمتد الانقطاع إلى عدد من القرى والمناطق التابعة لمركز المنشأة، وتشمل الزوك، والحريزات الشرقية والغربية، والنجيلة، والجزء البحري من الزوك، وروافع العيساوية، والعيساوية، والبياضية، والعنبرية، والقنطرة.

وتتضمن المناطق المتأثرة أيضًا عددًا من التجمعات السكنية التابعة لأولاد حمزة والعسيرات، وهي نجع السلامنة، ونجع العضمية، ونجع محمدين، والعجوبية، ونجع السعدات الشرقي، ونجع عباس، ونجع أبو زغيلة، والشهداء، والرشايدة، ونجع أبو شمعون.

وأكدت الوحدة المحلية أن فصل التيار يأتي في إطار تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة بمحطة محولات خارفه المنشأة، مع متابعة الجهات المختصة لسير الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ومن المتوقع إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة، وفقًا لما أعلنته الوحدة المحلية، وسط دعوات للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، خاصة فيما يتعلق بتدبير احتياجاتهم الأساسية والأجهزة التي تتطلب استمرار التغذية الكهربائية.