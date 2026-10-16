مصرع أربعيني وإصابة اثنين آخرين في تصادم دراجة نارية وتاكسي بطريق بنجا في سوهاج

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، وأُصيب شخص آخر وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة تاكسي، اليوم الجمعة، على طريق بنجا بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة تاكسي على طريق بنجا، ووجود حالة وفاة ومصابين جراء الحادث.

وعلى الفور، جرى التعامل مع البلاغ، ونقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى طهطا العام، حيث تبين وفاة وحيد محمدين حسانين، 47 عامًا، ويقيم بقرية بنجا، إذ وصل إلى المستشفى جثة هامدة، متأثرًا بإصاباته التي لحقت به نتيجة التصادم.

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة أحمد خلف عبدالله، 37 عامًا، وطفل يُدعى كريم أحمد خلف، 10 سنوات، ويقيمان بقرية الشيخ زين الدين، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت البيانات الأولية عن تنوع الإصابات بين المصابين، إذ يعاني الأول من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إلى جانب اضطراب في درجة الوعي، بينما أُصيب الطفل بتورم حول العين وجرح أعلى الشفاه، فضلًا عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، والتأكد من كيفية وقوع التصادم بين الدراجة النارية وسيارة التاكسي على الطريق.