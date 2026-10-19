فيفا ينظم ورشة عمل لنظام الانتقالات الدولية بمركز المنتخبات الوطنية في أكتوبر

يستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، يومي 27 و28 أكتوبر 2026، ورشة عمل متخصصة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حول نظام مطابقة الانتقالات الدولية للاعبين (TMS)، في إطار التعاون المستمر مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة العمل الإداري باللعبة.

وتشهد ورشة العمل مشاركة مسؤولي نظام الانتقالات الدولية بأندية القسم الأول، حيث يحصل المشاركون على شهادات معتمدة من «فيفا» في مجال تسجيل وانتقالات اللاعبين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير خبراتهم العملية في التعامل مع النظام.

وأكد الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الورشة تستهدف تعزيز الوعي بنظام الانتقالات الدولية، ورفع كفاءة العاملين بالاتحاد والأندية، إلى جانب التعرف على أحدث الإجراءات والممارسات المتعلقة بانتقالات اللاعبين على المستوى الدولي، بما يضمن دقة البيانات والالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي الورشة ضمن جهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير مهارات العاملين في صناعة كرة القدم، ودعم التحول الرقمي، والارتقاء بمنظومة تسجيل وانتقال اللاعبين وفقًا للمعايير الدولية.

ويتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم تكاليف تنظيم الورشة واستضافة محاضري الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إطار دعمه لبرامج التطوير والتأهيل الإداري للأندية والعاملين بالمنظومة الكروية.