ماذا يحدث داخل منتدى مصر 2026؟.. أبرز الفعاليات والملفات المطروحة

قالت درية عاطف، مراسلة القاهرة الإخبارية من مقر انعقاد منتدى مصر بالعاصمة الجديدة، إن الجلسة الافتتاحية للمنتدى لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلال كلمته عن أهمية المنتدى ودوره في استعراض الإنجازات التي تحققت، إلى جانب العمل على استكمالها ومعالجة أوجه القصور خلال الفترة المقبلة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية عدم الاكتفاء بعرض الإنجازات المحققة، بل ضرورة تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، واستكشاف أوجه القصور والعمل على معالجتها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استكمال مسيرة الإنجاز.

وأوضحت أن الجلسة الافتتاحية شهدت التركيز على قضية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في سلوك الأفراد والمجتمع، مع اهتمام خاص بالشائعات التي تنتشر عبر هذه المنصات، وما يرتبط بها من تأثيرات في الوعي والسلوك المجتمعي.

وأشارت درية عاطف إلى أن جدول أعمال اليوم الأول يتضمن عددًا من الجلسات المهمة، تشمل جلسة مخصصة للتعليم، وأخرى للشباب والرياضة، بالإضافة إلى جلسة تتناول الثقافة والقيم الاجتماعية، وذلك في إطار محور «بناء الإنسان»، الذي يمثل أحد الموضوعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا.

ولفتت إلى أن فعاليات اليوم تشمل أيضًا تنظيم ورشتي عمل، الأولى تتناول ملف ضبط الأسواق، بينما تركز الثانية على البرنامج الاقتصادي، موضحة أن المنتدى يستمر لمدة ستة أيام، حتى 24 أكتوبر، لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمواطن المصري، والتي تؤثر في حياته اليومية، وذلك من خلال جلسات وورش عمل تتناول أولويات المرحلة المقبلة.