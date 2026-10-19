افتتاح أعمال الدورة الـ13 لمؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة بمشاركة دولية واسعة

افتتحت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)،الدكتورة مونيكا جيوما، اليوم /الاثنين/ أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأشادت جيوما -في كلمتها الافتتاحية- بالحضور الدولي القياسي الذي شهد مشاركة أكثر من 2000 مشارك من بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى، إلى جانب ممثلي أكثر من 300 منظمة غير حكومية ينتمون لأكثر من 130 دولة، مؤكدة أن هذا الزخم يعكس التزامًا دوليًا راسخًا ورغبة جادة في تعزيز التعاون لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة.

كما هنأت جيوما السفير أوريانا بمناسبة توليه رئاسة المؤتمر وأعضاء المكتب المنتخبين، معربة عن تقديرها لجهود السفير بيتر بوريان (سلوفاكيا) خلال رئاسته للدورة السابقة.

وأشارت إلى أن دورة هذا العام تشهد تنظيم 115 فعالية جانبية، وهو ما يمثل ضعف العدد المقارن بالدورة السابقة قبل عامين.

وشددت المديرة التنفيذية على أن مواجهة الجريمة المنظمة تعتمد بالدرجة الأولى على تضافر الجهود وحشد الطاقات بين مختلف الفاعلين الدوليين، داعيةً المشاركين إلى استغلال هذا المحفل الدولي لترسيخ روح الحوار والعمل الجماعي وتطوير آليات استجابة مشتركة وأكثر فاعلية للحد من التهديدات الإجرامية العابرة للحدود.