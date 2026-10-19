استنفار إسرائيلي قبل انتخابات الكنيست.. إلغاء إجازات الجنود وتعزيز القوات في الضفة الغربية

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، فرض قيود على إجازات الجنود في مختلف الوحدات اعتبارًا من الخميس المقبل، لمدة قد تصل إلى ستة أيام، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن القرار يتضمن أيضًا تعزيز القوات في عدد من الوحدات والألوية، مع التركيز بصورة خاصة على الضفة الغربية، في إطار الإجراءات الأمنية المصاحبة للانتخابات.

وأكد زامير أن الجيش الإسرائيلي يستهدف ضمان إجراء الانتخابات في موعدها وبشكل آمن، فيما شدد مسؤول الانتخابات داخل الجيش، العقيد فيريد بن يهودا، على ضرورة تمكين جميع الجنود من ممارسة حقهم في التصويت، مع الحفاظ على حياد المؤسسة العسكرية ونزاهة العملية الانتخابية.

في المقابل، انتقد نفتالي بينيت، رئيس حزب «بياحاد»، القيود المفروضة على الإجازات، معتبرًا أنها تزيد الأعباء على الجنود الذين يعانون بالفعل من ضغوط الخدمة العسكرية، محذرًا من تداعياتها على أسرهم.

وفي سياق متصل، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، من احتمال محاولة حركة حماس تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات بهدف التأثير على نتائجها، مؤكدًا استعداد إسرائيل لإحباط أي محاولات من هذا النوع والرد بقوة.