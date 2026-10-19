هنا شيحة: محمد خان كان دقيقا فى مواعيد التصوير

كشفت الفنانة هنا شيحة عن جانب من شخصية المخرج الراحل محمد خان، مسلطة الضوء على دقته الشديدة في مواعيد التصوير وحرصه على تنظيم العمل، مؤكدة أنه كان يدخل موقع التصوير وهو يعرف جيدا ما يريد تقديمه في كل مشهد، بفضل تحضيره المسبق واهتمامه بأدق التفاصيل.

وقالت هنا شيحة، خلال ندوة «حكايتها الخاصة: المرأة في سينما محمد خان»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، إن المخرج الراحل كان من أكثر المخرجين التزاما بمواعيد العمل، موضحة: «لو التصوير 8 ساعات، يبقوا 8 ساعات بالظبط، عمرهم ما كانوا 8 ساعات ودقيقتين».

تحضير مسبق وتنظيم دقيق لمشاهد التصوير

وأضافت هنا شيحة أن محمد خان كان يحرص على ترتيب يوم التصوير مسبقا، ويحدد بدقة المشاهد التي يرغب في تنفيذها، وهو ما ساهم في سير العمل بوضوح وتنظيم، وجعل كل فرد في فريق التصوير على دراية بما هو مطلوب منه.

وأشارت إلى أن التزام خان بالمواعيد ودقته في التحضير كانا من أبرز السمات التي لفتت انتباهها خلال تجربتها معه، وعكسا مدى احترامه للعمل وحرصه على تقدير وقت جميع أفراد فريق التصوير.