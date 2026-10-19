قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي مجلس الوزراء يسلط الضوء على منصة "شات EGYPT" لمواجهة الشائعات بالذكاء الاصطناعي
كيفية التسجيل بموقع إصدار تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق بالموبايل
مصطفى بكري: مجلس النواب يحسم الإثنين المقبل موقفه من تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية
مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: «التدريب» يصنع البطل.. ونُجري اختبارات قبل وأثناء وبعد انتهائه
قرار قضائي بشأن دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب شهير
مسؤول بنقابة الإعلاميين: منتدى مصر 2026 انطلاقة تعكس مكانة الدولة ورؤيتها للمستقبل
القبض على المتهم بالتعدي على شخص بالضرب في الغربية
رويترز: قطر تخطط لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان وإبرام اتفاق لتوريد الغاز لمدة 20 عامًا
القبض على عروسين تعديا على عاملات بصالون تجميل بمدينة نصر
أخبار التكنولوجيا.. كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟ وخبراء الأمن السيبراني يفجرون مفاجأة هل يكفي رقم هاتفك فقط لاختراق جهازك؟
منتدى مصر 2026| وزير الرياضة: نبني ثقة بين اللاعب واللعبة التي يحبها
تلميذ يكتب مضاد طليقا "متجوزة".. ومدرس العربي يرد ساخرا: هاتلي حباية الضغط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إجازة سعيدة تطلق الموسم الشتوي للمسرح الكوميدي.. وإيهاب فهمي يكشف خطة تطوير جديدة

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
أ ش أ

أطلق البيت الفني للمسرح، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، الموسم الشتوي لفرقة المسرح الكوميدي بالعرض الجديد «إجازة سعيدة» .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد على مسرح ميامي بوسط البلد، بحضور الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان ياسر الطوبجي، مدير فرقة المسرح الكوميدي، والمخرج جمال عبدالناصر علي، والفنانين محمد عادل وسيد الرومي، إلى جانب أبطال العرض.

واستعرض الفنان إيهاب فهمي ملامح خطة البيت الفني للمسرح خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بجهود ياسر الطوبجي في إدارة الفرقة، وبالرؤية الإخراجية للمخرج جمال عبدالناصر في العرض الجديد، وأكد أهمية تنويع العروض المسرحية والاهتمام بالترويج لها، بما يسهم في جذب الجمهور وتعزيز حضور مسرح الدولة.

وكشف فهمي عن مشروع منصة رقمية جديدة يتولى المخرج محمد علام تنفيذه، ومن المقرر أن تتيح عروضًا تُنتج خصيصًا لها، إلى جانب عروض أخرى يجري تصويرها وإتاحتها عبر المنصة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة المزيد من الأعمال المسرحية .

كما أكد أهمية مشاركة نجوم الفن في عروض مسرح الدولة، لما تمثله من دعم للحركة المسرحية وتشجيع الجمهور على ارتياد المسارح، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود الفنية والتسويقية للحفاظ على مكانة المسرح المصري وتعزيز دوره الثقافي والمجتمعي.

ومن جانبه، أكد الفنان ياسر الطوبجي حرص فرقة المسرح الكوميدي على تقديم أعمال تجمع بين المتعة والقيمة الفنية، مشيرًا إلى أن الكوميديا لا تقتصر على إضحاك الجمهور، بل تمتد إلى تقديم رسائل هادفة ومناقشة قضايا المجتمع.

وأضاف أن أجيالًا عدة ارتبطت بعروض الفرقة التي رسخت مفهوم كوميديا الموقف، مستشهدًا بتجربتي الفنانين فؤاد المهندس وعادل إمام، اللذين قدما أعمالًا تناولت قضايا اجتماعية وسياسية في إطار كوميدي.

وأوضح المخرج جمال عبدالناصر علي، أن «إجازة سعيدة» يمثل تجربته المسرحية الثامنة عشرة، مشيرًا إلى أن مشواره الفني شهد تجارب متعددة داخل مصر وخارجها، وأن تعاونه مع ياسر الطوبجي يعود إلى مشروع مسرحي جمعهما قبل تولي الأخير إدارة فرقة المسرح الكوميدي.

وأضاف أن ما جذبه إلى النص اعتماده على كوميديا الموقف والمفارقات غير التقليدية، بعيدًا عن الإفيهات المباشرة، موضحًا أن العرض يتناول الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، من خلال مواقف متنوعة تبتعد عن الأفكار المستهلكة.

ومن جانبه، أكد الفنان محمد عادل أهمية مسرح الدولة في الحركة الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن مشاركة النجوم في العروض المسرحية تسهم في جذب الجمهور وتعزيز حضور المسرح في المجتمع.

والعرض من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج جمال عبدالناصر علي، وبطولة محمد عادل، وسيد الرومي، وياسمين سمير، وجيهان أنور، وشيماء عبدالقادر، وشادي الدالي، وكريم يحيى، ودينا السيد، ونورا أيمن، وجمال عبد الناصر علي، ورانيا النجار، وأحمد مصطفى، وحياة محمد عادل، وبسملة هاني، وياسين سيد الرومي، ومحمد صابر.

البيت الفني للمسرح وزارة الثقافة مسرح ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

أرشيفية

أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

ترشيحاتنا

هيثم حسن

71 مباراة دون هز الشباك.. هيثم حسن يسجل رقمًا سلبيًا تاريخيًا

كيتارا الاوغندي

مهاجم كيتارا: نعلم صعوبة مواجهة الأهلي في القاهرة.. لكننا قادرون على التأهل

مانشستر سيتي

أزمة مانشستر سيتي تتصاعد.. هبوط محتمل وعقوبات مالية قاسية

بالصور

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة.. وطرق علاجها نهائيا

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد