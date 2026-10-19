إجازة سعيدة تطلق الموسم الشتوي للمسرح الكوميدي.. وإيهاب فهمي يكشف خطة تطوير جديدة

أطلق البيت الفني للمسرح، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، الموسم الشتوي لفرقة المسرح الكوميدي بالعرض الجديد «إجازة سعيدة» .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد على مسرح ميامي بوسط البلد، بحضور الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان ياسر الطوبجي، مدير فرقة المسرح الكوميدي، والمخرج جمال عبدالناصر علي، والفنانين محمد عادل وسيد الرومي، إلى جانب أبطال العرض.

واستعرض الفنان إيهاب فهمي ملامح خطة البيت الفني للمسرح خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بجهود ياسر الطوبجي في إدارة الفرقة، وبالرؤية الإخراجية للمخرج جمال عبدالناصر في العرض الجديد، وأكد أهمية تنويع العروض المسرحية والاهتمام بالترويج لها، بما يسهم في جذب الجمهور وتعزيز حضور مسرح الدولة.

وكشف فهمي عن مشروع منصة رقمية جديدة يتولى المخرج محمد علام تنفيذه، ومن المقرر أن تتيح عروضًا تُنتج خصيصًا لها، إلى جانب عروض أخرى يجري تصويرها وإتاحتها عبر المنصة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة المزيد من الأعمال المسرحية .

كما أكد أهمية مشاركة نجوم الفن في عروض مسرح الدولة، لما تمثله من دعم للحركة المسرحية وتشجيع الجمهور على ارتياد المسارح، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود الفنية والتسويقية للحفاظ على مكانة المسرح المصري وتعزيز دوره الثقافي والمجتمعي.

ومن جانبه، أكد الفنان ياسر الطوبجي حرص فرقة المسرح الكوميدي على تقديم أعمال تجمع بين المتعة والقيمة الفنية، مشيرًا إلى أن الكوميديا لا تقتصر على إضحاك الجمهور، بل تمتد إلى تقديم رسائل هادفة ومناقشة قضايا المجتمع.

وأضاف أن أجيالًا عدة ارتبطت بعروض الفرقة التي رسخت مفهوم كوميديا الموقف، مستشهدًا بتجربتي الفنانين فؤاد المهندس وعادل إمام، اللذين قدما أعمالًا تناولت قضايا اجتماعية وسياسية في إطار كوميدي.

وأوضح المخرج جمال عبدالناصر علي، أن «إجازة سعيدة» يمثل تجربته المسرحية الثامنة عشرة، مشيرًا إلى أن مشواره الفني شهد تجارب متعددة داخل مصر وخارجها، وأن تعاونه مع ياسر الطوبجي يعود إلى مشروع مسرحي جمعهما قبل تولي الأخير إدارة فرقة المسرح الكوميدي.

وأضاف أن ما جذبه إلى النص اعتماده على كوميديا الموقف والمفارقات غير التقليدية، بعيدًا عن الإفيهات المباشرة، موضحًا أن العرض يتناول الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، من خلال مواقف متنوعة تبتعد عن الأفكار المستهلكة.

ومن جانبه، أكد الفنان محمد عادل أهمية مسرح الدولة في الحركة الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن مشاركة النجوم في العروض المسرحية تسهم في جذب الجمهور وتعزيز حضور المسرح في المجتمع.

والعرض من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج جمال عبدالناصر علي، وبطولة محمد عادل، وسيد الرومي، وياسمين سمير، وجيهان أنور، وشيماء عبدالقادر، وشادي الدالي، وكريم يحيى، ودينا السيد، ونورا أيمن، وجمال عبد الناصر علي، ورانيا النجار، وأحمد مصطفى، وحياة محمد عادل، وبسملة هاني، وياسين سيد الرومي، ومحمد صابر.