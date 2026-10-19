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7مليون 217 ألف مشاهدة.. بودكاست شهادة للتاريخ لـ مصطفى بكري يحقق أرقاما قياسية على السوشيال ميديا
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

7مليون 217 ألف مشاهدة.. بودكاست شهادة للتاريخ لـ مصطفى بكري يحقق أرقاما قياسية على السوشيال ميديا

مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين

حقق بودكاست «شهادة للتاريخ»، الذي يقدمه الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عبر “صدى البلد”، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما سجلت الحلقة الأولى من بودكاست شهادة للتاريخ ٢مليون ٥٦٤ الف مشاهدة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي .

وحققت الحلقة الثانية من بودكاست شهادة للتاريخ، مشاهدات تقدر بـ ٤ مليون ٦٥٣ ألف مشاهدة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بإجمالي عدد المشاهدات حتى الآن  ٧مليون ٢١٧ ألف مشاهدة.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن فكرة بودكاست «شهادة للتاريخ»، التي طرحها النائب محمد أبو العينين، تقوم على توثيق شهادات حقيقية لشخصيات تولت مسؤوليات خلال فترات وأوقات صعبة في تاريخ الوطن، بهدف إتاحة الفرصة للجيل الجديد للتعرف على ما دار في تلك المراحل المهمة، والاستفادة من شهادات من عايشوا الأحداث وكانوا جزءًا من صناعة القرار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  الحلقة الأولى من بودكاست «شهادة للتاريخ»، والتي استضافت اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، حققت نجاحًا لافتًا، متجاوزة حاجز المليون مشاهدة، في مؤشر يعكس اهتمام الجمهور بالتعرف على شهادات المسؤولين والشخصيات التي عاصرت مراحل مفصلية من تاريخ مصر.

وتابع أن تقديم هذه الشهادات يمثل خطوة مهمة في توثيق الذاكرة الوطنية، ونقل تفاصيل الأحداث للأجيال الجديدة من خلال شهادات مباشرة لأشخاص كانوا في قلب الأحداث وصنع القرار.

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