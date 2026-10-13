بودكاست «شهادة للتاريخ» لمصطفى بكري يحقق مليونًا و926 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

حقق بودكاست «شهادة للتاريخ»، الذي يقدمه الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عبر “صدى البلد”، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما سجل مليونًا و926 ألف مشاهدة على منصتي “فيسبوك” و"يوتيوب" خلال أقل من 24 ساعة، في مؤشر على التفاعل الجماهيري مع الحلقات التي تستعرض شهادات تاريخية حول أحداث ومحطات مهمة في تاريخ مصر.

جاء هذا الرقم مع عرض الحلقة الثانية من البودكاست، التي تضمنت الجزء الثاني من الحوار مع اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، والذي استعرض خلاله تفاصيل ومحطات من الفترة التي تولى فيها وزارة الداخلية خلال عامي 2011 و2012.

اللواء محمد إبراهيم والإعلامي مصطفى بكري

وكانت الحلقة الأولى من بودكاست «شهادة للتاريخ» قد حققت بدورها أرقامًا لافتة، مقتربة من حاجز مليوني مشاهدة، بما يعكس حجم الاهتمام بالشهادات التي يقدمها البرنامج، وما تتضمنه من روايات وتفاصيل عن أحداث سياسية وأمنية بارزة.

المستشار محمد شيرين فهمي ضيف الحلقة الثالثة

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في حلقته الثالثة، يوم الاثنين المقبل، المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي نظر عددًا من قضايا الإرهاب، في حوار يتحدث خلاله للمرة الأولى لوسائل الإعلام، وفقًا لما أعلنه البرنامج، كاشفًا عن تفاصيل وأسرار تتعلق بمحطات مهمة في مسيرته القضائية.

ويواصل بودكاست «شهادة للتاريخ» تقديم حلقاته المعتمدة على استضافة شخصيات عاصرت أحداثًا مهمة، بهدف عرض شهاداتهم ورواياتهم بشأن تلك المحطات التاريخية.