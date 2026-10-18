مصطفى بكري: التصويت على تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى السعودية.. الثلاثاء

قال النائب مصطفى بكري إن استمرار جلسات مجلس النواب لمدة يومين إضافيين يرجع إلى وجود عدد كبير من طالبي الكلمة، مضيفا :" يحتمل التصويت علي تفويض السيد رئيس الجمهوريه بإرسال قوات عسكريه إلي السعوديه يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن جلسات المجلس تستمر اليوم وغدا وبعد غدٍ لمناقشة تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات عسكرية إلى السعودية.

رفع الجلسة لـ الغد

وكان مجلس النواب قد رفع جلسته العامة إلى غدٍ الإثنين، عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان للحصول على التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، حال طلبها ذلك من مصر، على أن تُستكمل المناقشات والاستماع إلى باقي المتحدثين الراغبين في الحديث.