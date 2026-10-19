انسحب منافسه.. اتحاد العاصمة الجزائري أول المتأهلين إلى الكونفدرالية

حجز اتحاد العاصمة الجزائري، مقعده في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027، دون خوض منافسات الدور التمهيدي الثاني، بعدما قرر منافسه ذا بانثرز الانسحاب من البطولة بسبب مشكلات مالية، وفقًا لما أعلنه النادي الجزائري.

وتلقى اتحاد العاصمة ، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد انسحاب ذا بانثرز من الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى مرحلة المجموعات، ما ترتب عليه إلغاء مباراتي الذهاب والإياب اللتين كان من المقرر إقامتهما بين الفريقين.

وأعلن النادي الجزائري، في بيان رسمي، تلقيه مراسلة «كاف» التي تضمنت تأكيد انسحاب المنافس لأسباب مالية، وحسم تأهل اتحاد العاصمة إلى دور المجموعات من المسابقة القارية.

وأوضح البيان أن الاتحاد الإفريقي أخطر النادي بإلغاء المواجهتين المقررتين بين الفريقين، ليضمن ممثل الكرة الجزائرية عبوره إلى المرحلة المقبلة دون الحاجة إلى خوض مباراتي هذا الدور.

ويمنح التأهل المبكر اتحاد العاصمة فرصة لبدء الاستعداد للمرحلة المقبلة من البطولة، في انتظار إجراء قرعة دور المجموعات والتعرف على منافسيه في مشواره نحو الأدوار الإقصائية.