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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد العاصمة يتأهل إلى مجموعات الكونفدرالية بعد انسحاب منافسه لأسباب مالية

اتحاد العاصمة
اتحاد العاصمة
حسن العمدة

حسم نادي اتحاد العاصمة الجزائري تأهله رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، بعدما أعلن منافسه ذا بانثرز، ممثل غينيا الاستوائية، انسحابه من الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وأكد اتحاد العاصمة، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، تلقيه إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يفيد بانسحاب الفريق المنافس، مع إلغاء مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين، ليضمن النادي الجزائري بطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات دون خوض المواجهتين.

وأوضح النادي الجزائري أن قرار الانسحاب جاء بسبب قيود مالية حالت دون قدرة فريق ذا بانثرز على استكمال مشواره في البطولة القارية، وهو ما منح اتحاد العاصمة التأهل رسميًا إلى الدور المقبل.

اتحاد العاصمة ينتظر قرعة مجموعات الكونفدرالية

وبعد ضمان التأهل، ينتظر اتحاد العاصمة اكتمال منافسات الأدوار التمهيدية لتحديد القائمة النهائية للأندية المتأهلة إلى دور المجموعات، تمهيدًا لإجراء القرعة المقررة، وفقًا للتقارير الصحفية، في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويمثل الأهلي وزد الكرة المصرية في النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى الفريقان إلى مواصلة مشوارهما بنجاح وحجز مقعديهما في دور المجموعات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1 في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني، بينما انتهت مواجهة زد أمام عزام الأوغندي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريقان مباراتي الإياب الأسبوع المقبل، لحسم موقفهما من التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة القارية.

نادي اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة كأس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الأفريقية

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