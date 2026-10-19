رينجرز النيجيري يشكو مولودية الجزائر للكاف قبل إياب دوري أبطال إفريقيا

تقدم نادي رينجرز إنترناشيونال النيجيري بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ضد مولودية الجزائر، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان رينجرز قد حقق الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، على ملعب «إم كي أو أبيولا» بمدينة أبيوكوتا النيجيرية، ليضع قدمًا في الدور المقبل من البطولة القارية.

رينجرز يطالب كاف بتدخل عاجل قبل لقاء الإياب

وأوضح النادي النيجيري، في بيان رسمي، أنه تقدم بشكوى إلى كاف بسبب الأحداث التي وقعت أثناء المباراة وبعد نهايتها، مشيرًا إلى ورود تقارير بشأن تدمير بوابة دخول الملعب، والدخول دون تصاريح أو سداد رسوم، فضلًا عن إتلاف مقاعد بالمدرجات ووقوع أعمال شغب.

وطالب رينجرز الاتحاد الأفريقي بالتدخل العاجل ودراسة اتخاذ تدابير وقائية مناسبة قبل مباراة الإياب، مؤكدًا تمسكه بمبادئ اللعب النظيف واحترام لوائح كرة القدم، وحرصه على سلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وجميع أطراف اللعبة.

وأكد النادي النيجيري ثقته في الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، معربًا عن انتظاره الرد على الشكوى المقدمة، كما دعا جماهيره إلى التحلي بالهدوء والانضباط ومواصلة دعم الفريق قبل المواجهة المقبلة.

موعد مباراة مولودية الجزائر ورينجرز في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يستضيف مولودية الجزائر نظيره رينجرز النيجيري يوم الجمعة 23 أكتوبر، في مباراة الإياب بالجزائر، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وشهدت مباراة الذهاب حالة طرد للاعب مولودية الجزائر أسامة بن حوة في الدقيقة 51، وهو ما زاد من صعوبة مهمة الفريق الجزائري خلال اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل.