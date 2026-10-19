اتحاد الكرة يشكل لجنة لاكتشاف المواهب مزدوجة الجنسية وضمها للمنتخبات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وسيم أحمد ومحمد أحمدي، بهدف اكتشاف المواهب المصرية مزدوجة الجنسية في مختلف الفئات العمرية، والاستفادة من إمكاناتها الفنية لدعم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف اللجنة إعداد قاعدة بيانات شاملة تضم اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية، ومتابعة مستوياتهم مع أنديتهم، إلى جانب تحديد العناصر المميزة التي يمكنها تمثيل المنتخبات المصرية بمختلف مراحلها السنية.

كما تعمل اللجنة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع اللاعبين المستهدفين وأسرهم، لشرح مشروع الكرة المصرية وإقناع المواهب الواعدة بتمثيل المنتخبات الوطنية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاختيار أمام الأجهزة الفنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اتحاد الكرة للاستفادة من المواهب المصرية المحترفة بالخارج، واكتشاف عناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة للمنتخبات الوطنية، سواء على مستوى الناشئين والشباب أو المنتخب الأول.

ومن المنتظر أن يسهم عمل اللجنة في تعزيز فرص استقطاب المواهب المميزة، ووضع آلية أكثر تنظيمًا لمتابعتها والتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات، بما يدعم خطط تطوير الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.