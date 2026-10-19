شوبير: عموتة بيكسب لكن جماهير الأهلي غير راضية عن الأداء

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، يعيش حالة من عدم الرضا الجماهيري رغم النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة

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وقال شوبير عبر تصريحاته: «الحسين عموتة عايش أزمة مع جماهير الأهلي، إنه بيكسب بس الجمهور مش راضي! بتتكلم على 8 ماتشات، اتعادل مباراة وحيدة، ومع ذلك تحس الناس مش مبسوطة».

وأضاف أن نتائج الأهلي مع عموتة تعكس حصيلة إيجابية، لكن مستوى الأداء لا يلقى إعجاب قطاع من الجماهير، موضحًا أن جمهور الأهلي لا يكتفي بتحقيق الانتصارات وحصد النقاط، بل ينتظر أيضًا مشاهدة كرة قدم جيدة وأداءً مقنعًا من فريقه.