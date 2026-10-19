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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم كيتارا يتحدى الأهلي قبل موقعة الإياب في الكونفدرالية

الأهلي ضد كيتارا
الأهلي ضد كيتارا
إسراء أشرف

شدد وهاب أجومان، مهاجم كيتارا الأوغندي، على أن فريقه لم يفقد الأمل في مواصلة مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم خسارته أمام الأهلي في لقاء الذهاب، مؤكدًا أن لاعبي الفريق سيخوضون مواجهة العودة بطموح تحقيق الفوز ومحاولة تعويض النتيجة.

وكان الأهلي قد انتزع انتصارًا بنتيجة 2-1 على حساب كيتارا، في المباراة التي جمعت الفريقين بأوغندا ضمن ذهاب دور الـ32، بعدما تقدم الفريق الأوغندي أولًا عن طريق أجومان خلال الشوط الأول، قبل أن يقلب الفريق الأحمر النتيجة لصالحه.

أجومان: قدمنا مستوى لم يتوقعه أحد أمام الأهلي

وتحدث مهاجم كيتارا عن أداء فريقه خلال المواجهة الأولى، في تصريحات نقلتها صحيفة "مونيتور" الأوغندية، مؤكدًا أن اللاعبين ظهروا بصورة جيدة رغم عدم نجاحهم في الخروج بنتيجة إيجابية.

وقال أجومان: "لم يتوقع أحد أن نؤدي بهذا الشكل أمام الأهلي. أعتقد أننا بذلنا قصارى جهدنا، لكن ذلك لم يكن كافيًا".

وأضاف: "ربما لم تسر الأمور كما خططنا لها، لكن لا تزال هناك مباراة الإياب، ولدينا 90 دقيقة أخرى سنقاتل خلالها من أجل الفوز".

التفاهم مع كادو يمنح هجوم كيتارا خيارات متعددة

وتطرق مهاجم الفريق الأوغندي إلى علاقته بزميله كادو داخل الملعب، موضحًا أن وجود أكثر من أسلوب للمهاجمين في الخط الأمامي يمنح الفريق مرونة أكبر في تنفيذ أفكار الجهاز الفني.

وأشار أجومان إلى معرفته الجيدة بكيفية التحرك والتعامل مع مجريات اللعب عند المشاركة إلى جوار كادو، في ظل التفاهم بينهما، وهو ما قد يمثل أحد الأسلحة التي يعتمد عليها الفريق خلال مباراة العودة.

إشادة خاصة بمحمد الشناوي قبل لقاء القاهرة

وأثنى أجومان على محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مشيرًا إلى أنه يتابعه منذ فترة طويلة، وسبق له مشاهدته في العديد من المناسبات، معتبرًا إياه من أبرز اللاعبين في القارة الإفريقية.

وقال مهاجم كيتارا: "أعرف الشناوي منذ فترة طويلة وشاهدته كثيرًا من قبل، وهو أحد أفضل اللاعبين في إفريقيا".

وأوضح أجومان أن مواجهة الذهاب ساعدت لاعبي فريقه على التعرف بصورة أكبر على قدرات لاعبي الأهلي، بعدما خاضوا أمامهم تجربة مباشرة، معربًا عن أمله في الاستفادة من هذه المعرفة خلال اللقاء المقبل.

مهاجم كيتارا: نؤمن بقدرتنا على التأهل أمام الأهلي

واختتم أجومان تصريحاته بالتأكيد على تمسك فريقه بفرصة العبور إلى الدور التالي، رغم إدراكه لصعوبة المهمة في ظل إقامة مباراة الإياب على ملعب الأهلي ووسط جماهيره.

وقال: "أرى أنه لا يزال بإمكاننا التأهل، ونحتاج إلى الفوز أكثر من الأهلي، رغم أنهم سيلعبون على أرضهم ويريدون الانتصار أمام جماهيرهم".

ويستعد الأهلي لاستضافة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إذ يدخل الفريق الأحمر المواجهة بأفضلية الفوز ذهابًا بنتيجة 2-1، ساعيًا لحسم التأهل، بينما يتطلع الضيوف إلى تحقيق نتيجة تمنحهم فرصة مواصلة المنافسة في البطولة.

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