شوبير يكشف خطة عموتة لتدوير اللاعبين بين بطولات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن طريقة تفكير الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، في مشاركة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الفريق سيعتمد على تشكيله الأساسي في مباريات الدوري المصري وكأس مصر.

عموته

وأوضح شوبير أن عموتة سيمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة في بطولة كأس الرابطة، بينما ستكون المشاركة في الكونفدرالية وفقًا لمستوى اللاعبين وأحقيتهم في الحصول على فرصة داخل الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن عموتة يميل إلى تثبيت التشكيل الأساسي في مباريات الدوري العام، دون الاعتماد على سياسة التدوير بين اللاعبين، للحفاظ على استقرار الفريق في المسابقة.