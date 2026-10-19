جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة السابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارده

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، التي تنطلق اليوم الإثنين، في ظل اشتعال المنافسة على صدارة جدول الترتيب بين بيراميدز والأهلي، إلى جانب سعي الزمالك لمواصلة التقدم نحو القمة.

وتشهد مباريات اليوم إقامة 3 مواجهات قوية، حيث يلتقي المصري مع أبو قير للأسمدة، ويواجه الجونة نظيره سموحة، بينما يصطدم إنبي بالمقاولون العرب، في انطلاقة جديدة للمنافسات المحلية.

ويدخل بيراميدز الجولة السابعة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة خلال أول 6 مباريات، ليؤكد انطلاقته القوية في الموسم الحالي.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر، ليواصل مطاردته لبيراميدز على القمة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع مودرن سبورت والاتحاد السكندري.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 12 نقطة، ليبقى قريبًا من فرق المقدمة مع انطلاق الجولة الجديدة، التي قد تشهد تغييرات في ترتيب المنافسة على المراكز الأولى.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2026-2027 قبل الجولة السابعة

بيراميدز: 18 نقطة.

الأهلي: 16 نقطة.

الزمالك: 13 نقطة.

مودرن سبورت: 13 نقطة.

الاتحاد السكندري: 13 نقطة.

سيراميكا كليوباترا: 12 نقطة.

وتترقب الجماهير نتائج مباريات الجولة السابعة، في ظل المنافسة القوية بين فرق المقدمة، ورغبة الأهلي والزمالك في تقليص الفارق مع بيراميدز، الذي يسعى للحفاظ على سجله المثالي ومواصلة الانفراد بالصدارة.