جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

خطفت الإعلامية اسما شريف منير الأنظار بقوة خلال ظهورها فى مهرجان الجونة السينمائي.

تفاصيل إطلالة اسما شريف منير..

و اعتمدت اسما على الظهور بإطلالة محتشمة تتماشى مع الحجاب الذى ارتدته، و ظهرت مرتدية بدلة بيضاء من القماش الكتان ،ونسقت معه حقيبه باللون الرمادى التايجر .

كشفت أسما شريف منير عن كواليس تجربتها في مهرجان الجونة السينمائي، معربة عن سعادتها بالمشاركة، ومؤكدة أن الحجاب لا يمنع المرأة من خوض تجارب مختلفة أو السعي لتحقيق أحلامها، ولا يمثل عائقًا أمام طموحاتها.

وأوضحت أسما، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها كانت تتمنى أن تنقل رسالة إلى النساء بأن الحجاب لا يقيّد خطواتهن ولا يؤخرهن عن تحقيق أهدافهن، مشيرة إلى تقديرها للأجواء التي لمستها داخل المهرجان، وما شهدته من احترام للاختلاف وتقبل الآخر.



