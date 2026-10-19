خلال منتدى مصر 2026|مطالب بعدم إضافة مواد الهوية للمجموع بالمدارس الدولية..ووزير التعليم يرد

طالب نادر يونان ممثل جمعية أصحاب المدارس الدولية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بإعادة النظر فى نسب الزيادة السنوية للمصروفات والتى تصل إلى 7%

كما علق ممثل جمعية أصحاب المدارس الدولية خلال كلمته في جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟ ، في “منتدى مصر 2026” ، على قرار مواد الهوية وتدريسها بالمدارس الدولية قائلاً : لا توجد مشكلة حيث يتم تدريس هذه المواد منذ سنوات، ولكن نطلب إعادة النظر بأن تكون نجاح ورسوب دون إضافتها للمجموع

وأشار ممثل جمعية أصحاب المدارس الدولية إلى أن عدد مواد الشهادات الدولية كبير مقارنة بالبكالوريا المصرية، ومن ثم فإن إضافة التاريخ والعربي للمجموع فى المدارس الدولية سوف يحمل الطلاب عبء أكبر.

وعقب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على هذه المطالبة قائلا: القرار سيتم تطبيقه على الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2025.2024، بعد وصولهم إلى الصف الثالث الثانوي، ومن ثم تم منح الطلاب مهلة 4 سنوات، مؤكداً أن القرار ليس مفاجئ.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الطالب لا يهتم بالمادة التي تكون خارج المجموع ، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يكون طلاب المدارس الدولية لا لا يجيدون العربي.

وشهد "منتدى مصر 2026" الذي يُعقد اليوم بتوجيهات وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 من صناع القرار، ونحو 8 آلاف شاب وممثل عن قطاعات الدولة المختلفة، بهدف وضع السياسات العامة والإنجازات الحكومية على طاولة التقييم ، تنظيم جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟.

وشهدت هذه الجلسة عرض فيلما تسجيليا يتحدث عن بعض التحديات التى كانت تواجه المنظومة التعليمية في مصر ، وما تحقق من إصلاحات لإكساب الطلاب مهارات مرتبطه بسوق العمل