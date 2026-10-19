«وحشتوني».. باسم يوسف للمصريين: أشوفكم قريب إن شاء الله..وأكل مانجو عويس

عبّر الإعلامي باسم يوسف عن اشتياقه لمصر والمصريين، معربًا عن أمله في العودة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك في رسالة مسجلة عُرضت خلال اليوم الأول من فعاليات «منتدى مصر 2026»، مؤكدًا أن الجمهور المصري وحشه جدًا.

وقال باسم يوسف، خلال كلمته المسجلة عن بُعد، إنه أراد أن ينهي رسالته بكلمات شخصية بعيدًا عن الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي والخلافات الرقمية، ليوجه رسالة مباشرة إلى المصريين يعبر فيها عن اشتياقه لهم ورغبته في العودة إلى مصر.

وأضاف يوسف: «وحشتوني»، متابعًا: «أشوفكم قريب إن شاء الله أبقى في مصر».

باسم يوسف يكشف عن تفاصيل اشتاق إليها في مصر

وعبّر الإعلامي باسم يوسف، بطريقته الساخرة، عن اشتياقه لعدد من التفاصيل التي يرغب في الاستمتاع بها عند عودته إلى مصر، مشيرًا إلى رغبته في ممارسة رياضة «الكايت سيرفنج»، وتناول مانجا العويس، إلى جانب زيارة المتحف المصري الكبير.

واختتم يوسف رسالته بتكرار التعبير عن اشتياقه للمصريين، قائلًا: «إنتوا وحشتوني جدًا»، في ختام مشاركته المسجلة التي تناولت بصورة أساسية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات بين الشعوب العربية.

منتدى مصر 2026 يناقش قضايا التنمية وجودة الحياة

وانطلقت فعاليات «منتدى مصر 2026» يوم الاثنين 19 أكتوبر، وتستمر حتى 24 أكتوبر، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بهدف إتاحة مساحة للحوار بين المواطنين والخبراء وصناع القرار حول مسارات التنمية وأولويات المرحلة المقبلة.

وتتناول جلسات المنتدى عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها بناء الإنسان، والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والاقتصاد، كما يشهد اليوم الأول مناقشات حول التعليم والشباب والرياضة والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.