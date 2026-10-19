ياسمينا العبد: الذكاء الاصطناعي سلاح لمواجهة الوعي الزائف والتحقق من المعلومات

أكدت الفنانة ياسمينا العبد أهمية الاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي في عصر تتدفق فيه المعلومات بسرعة كبيرة، محذرة من مخاطر انتشار الوعي الزائف وتداول المعلومات دون التحقق من صحتها.

وقالت ياسمينا العبد، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026: «أهلًا بيكم في عصر الوعي المزيف، وإحنا جيل جوجل والـAI والمعلومة اللي بتوصل في ثواني».

وتابعت أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه بذكاء للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز الوعي لدى الشباب.

التطور التكنولوجي المتسارع

وأشارت إلى أن المستقبل لا يعتمد فقط على امتلاك الإجابات، بل على القدرة على التفكير والتحقق من المعلومات وفهمها والتعامل معها بوعي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.