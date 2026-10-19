رئيس الوزراء: منتدى مصر 2026 سيكون للمواطن فهو "بطل الحكاية"

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن منتدى مصر 2026 سيكون للمواطن، مستشهدا بمقولة رئيس الجمهورية بأن المواطن هو "بطل الحكاية" وأن المواطن المصري هو من تحمل مع الدولة كل عبء إصلاح اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والظروف الصعبة والتحديات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات "منتدى مصر 2026" الذي يعقد تحت شعار "نظرة لليوم .. رؤية للغد"، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ورحب رئيس الوزراء، في مستهل كلمته بالحضور، متوجها بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الحكومة بالدعوة لتنظيم هذا المنتدى ليضم مختلف أطياف المجتمع المصري، والمهتمين بالشأن المصري، ويشمل الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات والجهات التابعة، وكذا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والخبراء، والمفكرين، والمتخصصين في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والسياسيين، والمعارضين أيضا، والمواطنين من مختلف الأطياف.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المنتدى يستهدف الانخراط في حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل الوطن الحبيب مصر، موضحاً أن المنتدى يأتي فرصة لعرض ما تحقق في العديد من القطاعات والمجالات على مدار 12 عاما من مسيرة البناء والتنمية لمصر في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة واجهت مصر، ومر بها العالم ويمر بها حاليا.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن المنتدى ليس فقط لعرض ما تحقق من إنجازات في إطار مسيرة البناء والتنمية تلك الإنجازات التي تحقق منها الكثير والكثير والتي سيتم عرضها خلال جلسات المنتدى المختلفة، موضحاً أن العرض سيكون في إطار الاستماع والرد على شواغل وانتقادات ومقترحات المجتمع والمواطنين، قائلا: "المنتدى ليس حوارا من اتجاه واحد بل هو حوار في الاتجاهين"، وبالتالي فالحكومة لن تتكلم وحدها والمواطنون يسمعون، بل العكس هو الصحيح "المواطن يتكلم أيضا والحكومة تستمع"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن ذلك انعكس على تحديد محاور وجلسات هذا المنتدى، قائلا: "الحكومة لم تضع هذه المحاور والجلسات بمفردها بل تم تطبيق المنهج العلمي في التعرف على شواغل وأولويات المواطنين".



وأوضح مدبولي أنه خلال الـ 15 يوماً التي تلت توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لعقد هذا المنتدى تم إجراء استطلاعات رأي ضمت مواطنين وشباب ومستثمرين وممثلي القطاع الخاص، وتناولت رؤيتهم بشأن القضايا الأكثر أهمية والتعرف على احتياجاتهم ومستوى رضائهم عن الخدمات المُقدمة لهم من جانب الدولة المصرية.



ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم أيضاً عقد جلسات استماع للمواطنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب شارك بها أكثر من 450 مواطناً، عرضوا حوالي 150 فكرة ومقترحا، وسط مُشاركة جادة من الجامعات المصرية ومراكز الفكر، حيث شارك أكثر من 4 آلاف أكاديمي وباحث وخبير في 30 جلسة تحضيرية عقدت في 28 جامعة مصرية، بينها جامعات عريقة مثل جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية، جنباً إلى جنب مع جامعات العاصمة والجامعات الأهلية والخاصة، بالإضافة إلى تنظيم نحو 13 جلسة تحضيرية شارك فيها نحو 16 مركز فكر ممثلة في العديد من الشخصيات العامة والمفكرين، داخل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مقر مجلس الوزراء، ثم جاءت الخطوة الأهم بإطلاق الموقع الإلكتروني للمنتدى.



وأوضح مدبولي أنه عندما تم إنشاء الموقع كان هناك تحسب من مستوى التجاوب، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة شهد الموقع 17 مليون مشاهدة، كما سجل من خلاله أكثر من 61 ألف شخص، قدموا أكثر من 16 ألف فكرة ومقترح، والشيء الأهم أن نسبة 50% من المشاركين والمُسجلين عبر الموقع من الفئة العمرية بين 18 و 35 سنة، أي أننا نتحدث عن شبابنا، ومن بينهم أكثر من 5 آلاف طالب، بعضهم من طلبة المدارس، لافتاً إلى أن هذا التفاعل أسفر عن جمع أكثر من 42 سؤالاً، تشغل الرأي العام، يتم عرضها على شاشة القاعة حاليا، وبها تنوع كبير جداً، مؤكداً أن هذا المنتدى سيمثل فرصة للوزراء والمسئولين إلى جانب عرض ما تحقق في الدولة المصرية، بأن يتم الرد على ما يثار من أسئلة، مثل لماذا أنشأتم العاصمة الجديدة.. وهل حجم المشروعات من الطرق والكباري كان ضرورة أم التركيز على الصحة والتعليم.. وماهي الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري بعد مرحلة صندوق النقد الدولي.. وكيف ستتحرك الدولة في مواجهة التحديات الخارجية والإقليمية التي تواجه مصر.. وما الذي ستقوم به الدولة من خطوات في ملف الدين؟.. كل هذه الأسئلة ستجد إجابة عنها خلال جلسات المنتدى.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن "منتدى مصر 2026" يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما نفذته الدولة من جهود وإنجازات في مختلف القطاعات، والإجابة عن جميع تساؤلات المواطنين بكل صراحة وشفافية دون حجب أي معلومات، وهو ما يعكس حرص الدولة على إطلاع المواطنين على الحقائق، وتوضيح نتائج السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها، وما أسفرت عنه من نتائج على أرض الواقع.

وأوضح رئيس الوزراء أن المنتدى يستهدف استعراض التجارب المختلفة، وما تحقق من نجاحات، إلى جانب مناقشة ما واجهته بعض المسارات من تحديات أو إخفاقات، في ضوء الظروف والمتغيرات المستجدة التي فرضت أحيانًا إعادة النظر في بعض التوجهات والمسارات، مؤكدًا أهمية تقييم التجربة بصورة موضوعية، والوقوف على ما تحقق حتى الآن، وما كان يمكن أن تؤول إليه الأوضاع حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصولًا إلى تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أن المرحلة المقبلة التي تمتد حتى عام 2030، تتطلب الانتقال من طرح الرؤى والطموحات العامة إلى تحديد مستهدفات واضحة وخطط تنفيذية دقيقة، مع التركيز على ما سيتم إنجازه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتوضيح الإجراءات المقررة لتحقيق هذه المستهدفات، بما يتيح تقييم النتائج ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة محددة.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن نتائج رصد آراء المواطنين ومقترحاتهم أظهرت تصدر خمس قضايا اهتمامات نحو 70% منهم، وهي التعليم، والأسعار والسيطرة على التضخم، وتحسين الخدمات الصحية، والأجور والمعاشات، واستمرار الأمن والاستقرار.

وأضاف: إن مقترحات المواطنين عكست كذلك اهتمامًا بعدد من الملفات، من بينها التعليم، الثقافة والإعلام وتعزيز الهوية الوطنية المصرية، وسوق العمل، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية لمستقبل الدولة، وهو ما انعكس في صياغة محاور المنتدى وتحديد الموضوعات المطروحة للنقاش.



وأكد رئيس الوزراء أن فعاليات المنتدى التي تستمر على مدار الأيام المقبلة، تتناول في كل يوم محورًا رئيسيًا بما يتيح مناقشة القضايا ذات الأولوية بصورة متكاملة، واستعراض ما تحقق من نتائج، وتحديد التحديات القائمة، فضلًا عن طرح مستهدفات الدولة وخططها للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن اليوم الأول من المنتدى يناقش محور «بناء الإنسان» من خلال ثلاث جلسات عامة، إلى جانب عدد من ورش العمل التي تُعقد بالتوازي، وتتناول قضايا التعليم، والشباب والإبداع، والثقافة، ومنظومة القيم الاجتماعية.

وأشار إلى أن المناقشات في هذا المحور تستهدف الإجابة عن تساؤل رئيسي يتعلق بكيفية البناء على ما تحقق من تطوير في المنشآت والخدمات التعليمية، وتوسيع فرص التعليم والتمكين والمشاركة، وصولًا إلى تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية، وبناء الإنسان المصري القادر على التعلم المستمر والابتكار، بما يعزز قدرته على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن اليوم الثاني يتناول محور "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن" من خلال ثلاث جلسات عامة رئيسية، تناقش ملفات التنمية الحضرية والعمرانية، وصحة المواطن، ومصر الرقمية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وأكد أن مناقشات هذا المحور تستهدف بحث سبل تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، وتعزيز أثرها المباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة.

وتحدث مدبولي، عن المحور الثالث المتمثل في الحماية والأمن المجتمعي، وهو ما يخص جلسات أمن المواطن، ومنظومة الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي وتحديات اليوم ورؤية المستقبل، ونتناول كيفية تعزيز حماية المواطنين من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحور الرابع يتناول الشق الاقتصادي من خلال جلسات عامة، مثل: الاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة، وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي "برنامج ما بعد صندوق النقد الدوليّ"، والموضوع الآخر هو كشف للرأي العام حول كيفية مضاعفة مواردنا من النقد الأجنبي، وإدارة ملف الدين، منتقلا إلى ما يخص الطاقة الذي يخوض العالم بسببها حروبا وصراعات حاليا.

وقال رئيس الوزراء إننا سنناقش في هذا الشأن كيفية الانتقال من الاستقرار الاقتصادي إلى نمو أكثر إنتاجية وتنافسية، ويقود الاستثمار القطاع الخاص لينعكس ذلك على كل من التشغيل، والدخل، ومستوى المعيشة.

وأضاف: خصصنا يوم الجمعة للمواطن لكي يتحدث بنفسه عن القضايا التي تشغل الرأي العام، مثل: الأسعار، والتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى ملف التشجير، وتنظيم السوق العقارية، وشواغل المصريين بالخارج، فضلا عن أية قضايا شغلت الرأي العام لفترة معينة، ومنها الكلاب الضالة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أننا لا نستهدف مجرد صدور مخرجات وتوصيات عن المنتدى، بل نهدف إلى أن يكون لدينا أولويات وطنية نعمل عليها جميعا، والتوصل لحلول قابلة للتنفيذ والمتابعة، بمسئوليات محددة، حيث ستكون كل جهة مسئولة عن تنفيذ ما يخصها، وبحيث يتوافر لدينا مؤشرات للقياس، حتى يكون لدينا برنامج عمل تنفيذي للدولة المصرية للسنوات الأربع المقبلة حتى 2030، وهذه هي الأهداف التي نصبو إليها للخروج بها من هذا المنتدى؛ من أجل تحقيق هدف أكبر وهو العمل على تحسين ظروف معيشتنا وفقا للظروف والمعطيات التي نواجهها.

وفي ختام كلمته، استشهد رئيس الوزراء بقول لأحد المفكرين: "إن بناء أي أمة هو ماراثون طويل وشاق، لا ينجح فيه من يسعى إلى مجد سريع، وأن تقدم أي دولة لا يعتمد على من يقدمون الوعود، بل يعتمد على جهد خالص وصادق يبذله كل أبناء هذا الوطن".