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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع أمني طارئ بعد احتجاجات عنيفة في ميلانو

احتجاجات عنيفة في ميلانو
احتجاجات عنيفة في ميلانو
خاطر عبادة

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى عقد اجتماع أمني طارئ اليوم الإثنين بعدما تحولت احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة إلى اشتباكات عنيفة في ميلانو.

وتجمع أكثر من 5000 شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بعدما ألقى متظاهرون - كثير منهم ملثمون - حجارة الرصف وصناديق القمامة والكراسي على الضباط.

وقالت ميلوني السبت: "التظاهر حق، أما تدمير مدننا فليس كذلك"، مضيفاً أن "المشاغبين" استغلوا الاحتجاجات "لزرع الفوضى".


"ظاهرة جديدة"

واندلعت أعمال شغب وعنف على هامش احتجاجات سلمية يقودها الشباب في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وإسبانيا وألبانيا.

وقال عمدة ميلانو جوزيبي سالا إنه قلق من أنها "ظاهرة جديدة تنشأ من سيناريو دولي وبالتالي تغذي نفسها بنفسها"، مضيفاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "شاهدت نوافذ متاجر محطمة ومتاجر منهوبة ومواطنين خائفين.. ما حدث هنا هو ما نشهده في العديد من المدن حول العالم".

واستمرت الاشتباكات من السبت حتى الأحد، وأفادت "أنسا" باحتجاز أكثر من 200 شخص، 80% منهم قاصرون، فيما ذكرت وكالة AGI أن مكتب المدعي العام طلب إصدار أحكام بالسجن بحق خمسة بالغين تم القبض عليهم بتهم النهب والتخريب ومقاومة الاعتقال، وأفادت وسائل إعلام بإصابة أشخاص بينهم ضباط شرطة.

امتداد العنف وتراشق سياسي

وامتدت أعمال العنف إلى مدن أخرى في الشمال، وقال ميلوني إن أشخاصاً في تورينو تم احتجازهم أثناء "حملهم أحجاراً مرصوفة ومطارق لكسر النوافذ"، بينما أُغلقت محطة قطار في بولونيا كإجراء احترازي بعد اضطرابات مماثلة.

ودعت رئيسة الوزراء - التي تواجه انتخابات العام المقبل - خصومها السياسيين إلى إدانة أعمال الشغب بالإجماع، قائلة عبر منصة X: "لا تكن غامضاً بشأن هذا الأمر.. أي تردد يصبح مبرراً".

وردت زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين بأن حزبها لطالما أدان العنف، وأنه لا ينبغي استخدام أعمال الشغب لإسكات أصوات المتظاهرين السلميين الذين يكافحون لكسب لقمة عيشهم.
وجاءت الاضطرابات عقب احتجاجات مناهضة للحكومة نظمها الطلاب في مدن إيطالية مختلفة يوم الجمعة، وعكست اضطرابات مماثلة في فرنسا المجاورة حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع.

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