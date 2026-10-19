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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل طالب إبتدائي أسبوعا بعد مشاجرة مع زميله في مدرسة بالمنارة

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

شهدت مدرسة المنارة بمنطقة ميت نما في محافظة القليوبية واقعة بين طالبين بالمرحلة الابتدائية، أثناء اللعب بالكرة، بعدما تعدى أحدهما على زميله بالضرب والخربشة، ما دفع الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة إلى اتخاذ إجراء تأديبي بحقه، تمثل في فصله لمدة أسبوع، وفقًا لما ورد بشأن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.


وفي المقابل، ظهرت والدة الطالب في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستغيث بشأن الواقعة، وتروي تفاصيل قرار فصل نجلها لمدة أسبوع، موضحة أنها اصطحبته إلى المدرسة لحضور الامتحان الشهري، إلا أنه مُنع من دخوله بسبب العقوبة الموقعة عليه.

وطالبت الأم بتطبيق الإجراءات التأديبية على الطالب الآخر أيضًا، أسوة بما حدث مع نجلها، مؤكدة اعتراضها على قرار فصله لمدة أسبوع.

من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة الانضباط المدرسي، مشيرة إلى أن اللائحة تهدف إلى تنظيم العمل داخل المدارس والحفاظ على سلامة الطلاب وانضباط العملية التعليمية.

القليوبية قليوب ميت نما مديرية التربية والتعليم مشاجرة

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