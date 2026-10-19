مباريات اليوم.. قمة مرتقبة لمحمد صلاح ومواجهات قوية في الدوري السعودي

تترقب جماهير كرة القدم اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والأوروبية في يوم كروي حافل بالمباريات المهمة تتصدره مواجهة توتنهام هوتسبير أمام كوفينتري سيتي في الدوري الإنجليزي والقمة التركية المرتقبة بين طرابزون سبور وبشكتاش، التي تشهد مشاركة النجم المصري محمد صلاح.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة طرابزون سبور وبشكتاش في ظل تطلعات الفريق الذي يضم محمد صلاح لتحقيق نتيجة إيجابية في واحدة من أبرز مباريات الجولة بالدوري التركي بينما يسعى توتنهام إلى مواصلة نتائجه الجيدة عندما يلتقي كوفينتري سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي.

وعلى الصعيد العربي، يشهد الدوري السعودي أربع مواجهات قوية أبرزها لقاء الهلال أمام الحزم إلى جانب مواجهات الفيحاء مع الأهلي وأبها أمام الخلود، والشباب ضد الفيصلي.

كما تستمر المنافسات في الدوريين الإسباني والإيطالي فيما تقام مباراتان ضمن منافسات الكرة المصرية حيث يلتقي الجونة مع سموحة ويواجه المصري فريق أبو قير للأسمدة، بينما يلعب الشرقية إنبي أمام المقاولون العرب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام هوتسبير × كوفينتري سيتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي × رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مونزا × كالياري – الساعة 7:30 مساء على قناة stc tv.

بارما × تورينو – الساعة 9:45 مساءً، على قناة stc tv.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

طرابزون سبور × بشكتاش – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء × الأهلي – الساعة 6:05 مساء على قناة ثمانية.

أبها × الخلود – الساعة 6:20 مساء على قناة ثمانية.

الهلال × الحزم – الساعة 9 مساء على قناة ثمانية.

الشباب × الفيصلي – الساعة 9 مساء على قناة ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة × سموحة – الساعة 5 مساء على قناة PLUS ON SPORT.

المصري × أبو قير للأسمدة – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT.

الشرقية إنبي × المقاولون العرب – الساعة 8 مساء على قناة MAX ON SPORT.