لميس الحديدي: طموح الدولة لا ينفصل عن طموحات المواطنين.. والمكاشفة ضرورة لمواجهة التحديات

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أهمية المكاشفة والشفافية في التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، مشددة على ضرورة مشاركة جميع شركاء الوطن في تحمل المسؤولية والعمل على تجاوز الصعوبات، بما يحقق طموحات الدولة والمواطنين، في ظل الظروف والأحداث الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقالت لميس الحديدي إن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات وعوائق من الداخل والخارج، وهو ما يتطلب تعزيز الحوار والمصارحة بين الحكومة والمواطنين، وإتاحة المجال أمام المشاركة الجماعية في مواجهة التحديات، مؤكدة أن طموحات الدولة لا يمكن أن تنفصل عن طموحات شعبها.

وأضافت أن المواطنين عاشوا سنوات صعبة وشعروا خلالها بالقلق على مستقبل بلدهم، مشيرة إلى أن هذه التجارب والتحديات تظل حاضرة في ذاكرة المصريين، وتؤكد أهمية التكاتف والعمل المشترك للحفاظ على الوطن ودعم استقراره.

واختتمت بالتأكيد على اعتزازها بالانتماء إلى مصر، معربة عن حمدها لله على الانتماء إلى هذا الوطن، ومشددة على أهمية الحفاظ عليه والعمل من أجل مستقبله، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات.