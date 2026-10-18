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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: منى زكي تستحق جائزة الجونة مش بس بفنها لكن كمان بإنسانيتها

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن النجمة منى زكي تستحق جائزة الإنجاز الإبداعي التي أهداها إليها مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، ليس فقط تقديرًا لإنجازاتها الفنية وأفلامها وأدوارها المتنوعة في الدراما والسينما، وإنما أيضًا لما تتمتع به من صفات إنسانية، وفي مقدمتها الشجاعة والجرأة والقدرة على تحدي نفسها باستمرار.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ منى زكي سبق أن حصلت على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي، وهي جائزة شديدة الأهمية، لكنها ترى أن استحقاق منى لجائزة الإنجاز الإبداعي يتجاوز مسيرتها الفنية، ليشمل شخصيتها الإنسانية أيضًا، موضحة أن لديها سببين أساسيين لهذا التقدير.

وأوضحت الحديدي أن السبب الأول يتمثل في امتلاك منى زكي قدرًا كبيرًا من الشجاعة والجرأة، رغم حديثها المتكرر عن الخوف، مؤكدة أن متابعة مسيرتها تكشف عن فنانة لا تستسلم للمنطقة الآمنة التي كان بإمكانها البقاء داخلها مع الاحتفاظ بنجاحها ونجوميتها، لكنها اختارت باستمرار خوض تحديات جديدة وتقديم تجارب مختلفة.

وأضافت أن اختيارات منى زكي الفنية تعرضها أحيانًا للانتقادات، لكنها تواصل تقديم أعمال متميزة ومختلفة، بدلًا من الاكتفاء بالأدوار التي تضمن لها البقاء في مساحة مألوفة من النجاح، معتبرة أن هذه القدرة على المجازفة الفنية تمثل أحد أبرز أسباب استحقاقها الجائزة.

وأشارت الحديدي إلى أن السبب الثاني يتمثل في قدرة منى زكي على تقديم شخصيات ومشاعر يشعر الجمهور بأنها تمثل جزءًا منه، لافتة إلى أن أداءها يدفع المشاهدين إلى التساؤل عن كيفية تمكنها من تجسيد مشاعر وتجارب قد لا تكون مرت بها شخصيًا.

وكشفت أنها كثيرًا ما تراسل منى زكي لتسألها كيف استطاعت الشعور بتفاصيل شخصية معينة وتقديمها بهذه الطريقة، خاصة عندما تكون التجربة التي تجسدها بعيدة عن حياتها الشخصية، موضحة أن ذلك يعكس قدرتها على التعمق في تفاصيل الشخصيات واستيعاب مشاعرها وتقديمها بصورة مقنعة.

وأكدت أن منى زكي تتميز بقدرتها على الدخول في أدق تفاصيل الشخصيات التي تؤديها، وتقديمها بهدوء وبساطة، بما يجعل الجمهور يتفاعل معها ويعجب بأدائها ويصفق لها، مشيرة إلى أن هذه الموهبة تمنح أدوارها تأثيرًا خاصًا لدى المشاهدين.

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن منى زكي ليست مجرد ضيفة على شاشة التلفزيون، وإنما حاضرة في حياة جمهورها من خلال أعمال كثيرة، موضحة أن المشاهدين سيكتشفون خلال اللقاء حجم ارتباطهم بالأفلام والمسلسلات التي أحبوها من خلالها، وما تركته هذه الأعمال من أثر في وجدانهم.

لميس الحديدي منى زكي الجونة

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