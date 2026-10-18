قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري
إسلام صادق مدافعا عن ناصر منسي: لا تذبحوا الأسطورة
ارتفع 200 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يناقش الأسعار وضبط الأسواق والحماية الاجتماعية والتعليم
مونديال اليد في المغرب| ناشئات مصر يهزمن سويسرا ثالث أوروبا
قادمة من تل أبيب.. قنبلة تجبر طائرة نمساوية على الهبوط في بلغاريا
رئيس اتحاد اليد يهنئ ناشئات مصر بعد فوزهم على ثالث أوروبا في المونديال
الخارجية: اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. وتسوية أزمات المنطقة دون مصر ستكون منقوصة
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية لتعزيز الأمن القومي
أحمد حسن يكشف تفاصيل فوز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب والناشئين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية وخفض التصعيد
فرنسا .. اعتقال 2397 شخصا وإصابة 997 عنصر أمن نتيجة أعمال العنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: تحرك مصر لدعم السعودية دفاعي.. وخفض التصعيد أولوية

أستاذ علوم سياسية: تحرك مصر لدعم السعودية دفاعي.. وخفض التصعيد أولوية
أستاذ علوم سياسية: تحرك مصر لدعم السعودية دفاعي.. وخفض التصعيد أولوية
شيماء جمال

أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية وخبير الأمن الإقليمي، أن السياسة العسكرية المصرية في التحرك المحتمل لدعم السعودية تتجه نحو المسار الدفاعي، موضحًا أن هذا التحرك قد يشمل وجود قطع بحرية مصرية في المنطقة.

وأضاف أحمد الشحات، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التحرك قد يتضمن تقديم دعم لوجستي واستخباراتي واسع، إلى جانب إمكانية انتشار عناصر للدفاع الجوي بالتنسيق مع الجانب السعودي، لمواجهة الطائرات المسيرة التي تستهدف المملكة العربية السعودية.

وأشار أحمد الشحات، إلى أن هناك منحى استباقيًا يتمثل في التحرك الدبلوماسي والسياسي المكثف، بهدف محاولة خفض التصعيد واحتواء الموقف، وإيصال رسالة مفادها أن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف، وأوضح أن التصديق يتعلق بتفويض الرئيس بإرسال قوات خارج البلاد، مشيرًا إلى أن هذا التفويض سيكون مرتبطًا بتهدئة الأوضاع وعودة القوات مرة أخرى..

مصر السعودية الرئيس السيسي السياسة العسكرية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

ترشيحاتنا

منى زكي

منى زكي: اتكرّمت في بلدي ودي حاجة لها معنى كبير عندي

المواجهات العسكرية

اتساع نطاق المواجهات العسكرية مع ميليشيا الحوثي وتقدم للقوات المسلحة اليمنية.. ماذا يحدث؟

منى زكي

منى زكي: ما تخلوش الخوف يتحكم فيكم.. دوسوا عليه وكملوا

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

المزيد