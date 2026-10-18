أستاذ علوم سياسية: تحرك مصر لدعم السعودية دفاعي.. وخفض التصعيد أولوية

أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية وخبير الأمن الإقليمي، أن السياسة العسكرية المصرية في التحرك المحتمل لدعم السعودية تتجه نحو المسار الدفاعي، موضحًا أن هذا التحرك قد يشمل وجود قطع بحرية مصرية في المنطقة.

وأضاف أحمد الشحات، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التحرك قد يتضمن تقديم دعم لوجستي واستخباراتي واسع، إلى جانب إمكانية انتشار عناصر للدفاع الجوي بالتنسيق مع الجانب السعودي، لمواجهة الطائرات المسيرة التي تستهدف المملكة العربية السعودية.

وأشار أحمد الشحات، إلى أن هناك منحى استباقيًا يتمثل في التحرك الدبلوماسي والسياسي المكثف، بهدف محاولة خفض التصعيد واحتواء الموقف، وإيصال رسالة مفادها أن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف، وأوضح أن التصديق يتعلق بتفويض الرئيس بإرسال قوات خارج البلاد، مشيرًا إلى أن هذا التفويض سيكون مرتبطًا بتهدئة الأوضاع وعودة القوات مرة أخرى..