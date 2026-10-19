الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار على هذه المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، تغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة على عدد من المناطق، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، بالتزامن مع نشاط للرياح وظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون خريفيا مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، ومع حلول الليل والصباح الباكر، تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة، ما يستدعي الانتباه إلى الفروق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل.







وتأتي هذه التغيرات في ظل استمرار الأجواء الخريفية، التي تتسم بتفاوت درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمالات سقوط الأمطار ونشاط الرياح على فترات متقطعة، وهو ما قد يؤثر على حركة التنقل والأنشطة اليومية في بعض المناطق.

الطقس اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الخريفية على معظم أنحاء البلاد، وتباين حالة الطقس وفقا للموقع الجغرافي وطبيعة كل منطقة.

ومن المنتظر أن تسود الأجواء التالية:

شمال البلاد والقاهرة الكبرى: طقس خريفي مائل للحرارة خلال ساعات النهار.

شمال الصعيد: أجواء مائلة للحرارة نهارا.

جنوب الصعيد: طقس حار خلال ساعات النهار.

فترات الليل والصباح الباكر: طقس مائل للبرودة على معظم المناطق.

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تصبح متوسطة أحيانا على بعض المناطق.

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

وتعكس هذه التوقعات استمرار التباين الحراري بين شمال البلاد وجنوبها، إذ تسجل القاهرة والإسكندرية درجات حرارة أقل من المناطق الجنوبية، بينما تظل الأجواء أكثر حرارة في أسوان والمناطق المحيطة بها.



فرص سقوط الأمطار اليوم على المحافظات

تتضمن توقعات الطقس اليوم فرصا لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس وأجزاء من سيناء، مع اختلاف فرص الهطول من منطقة إلى أخرى.

وتتمثل أبرز توقعات الأمطار فيما يلي:

أمطار خفيفة: متوقعة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء.

احتمال أمطار متوسطة أحيانا: قد تشهد بعض المناطق أمطارا متوسطة على فترات متقطعة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 10%.

القاهرة الكبرى: احتمال امتداد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق متفرقة على فترات متقطعة.

وتختلف فرص سقوط الأمطار بحسب الموقع والتوقيت، لذلك لا يعني الإعلان عن احتمالات الهطول تعرض جميع المناطق للأمطار بالدرجة نفسها، وينصح بمتابعة التحديثات الرسمية للأرصاد الجوية، خاصة في المناطق الساحلية والمناطق التي قد تشهد أمطارا متوسطة.

شبورة مائية صباحا وتحذيرات لقائدي السيارات

من المتوقع ظهور شبورة مائية اليوم الإثنين، خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خصوصا خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتستدعي هذه الظروف توخي الحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بالسرعات المناسبة لطبيعة الطريق، وترك مسافة آمنة بين السيارات، وتجنب الاستخدام المفاجئ للمكابح، إلى جانب الالتزام بالتعليمات المرورية عند انخفاض الرؤية.

وتكتسب متابعة حالة الطقس أهمية خاصة بالنسبة إلى المتجهين إلى أعمالهم أو مدارسهم في الصباح الباكر، إذ قد تختلف ظروف الرؤية من طريق إلى آخر، حتى داخل المنطقة الجغرافية نفسها.



نشاط الرياح اليوم وسرعتها تصل إلى 35 كم/س

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح أحيانا على مناطق من أغلب أنحاء البلاد، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، وذلك على فترات متقطعة.

وقد تزيد الرياح من الإحساس بتغيرات الطقس، لا سيما خلال فترات المساء والليل، كما قد تؤثر على الأنشطة الخارجية في بعض المناطق بحسب طبيعة الظروف الجوية.

ومن المهم متابعة تحديثات النشرات الجوية عند التخطيط للسفر أو ممارسة الأنشطة في الأماكن المفتوحة، مع الانتباه إلى احتمالات الأمطار والشبورة المائية، خاصة في المناطق التي تتزامن فيها أكثر من ظاهرة جوية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026

أعلنت توقعات الطقس درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات والمدن، حيث تسجل القاهرة 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، بينما ترتفع الحرارة في جنوب البلاد لتصل العظمى في أسوان إلى 34 درجة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 18 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 28 درجة، والصغرى 18 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 31 درجة، والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 34 درجة، والصغرى 20 درجة.

وتوضح هذه الأرقام استمرار الفروق بين درجات الحرارة في المحافظات، إذ تسجل مطروح أقل درجة حرارة عظمى بين المدن المذكورة عند 25 درجة، في حين تسجل أسوان أعلى عظمى عند 34 درجة.

كما تنخفض درجات الحرارة الصغرى في مطروح إلى 17 درجة، مقابل 23 درجة في شرم الشيخ، وهو ما يعكس اختلاف الأجواء الليلية بين المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومناطق جنوب سيناء.

كيف تستعد لتقلبات الطقس اليوم ؟

في ظل توقعات انخفاض درجات الحرارة وفرص الأمطار والشبورة المائية، يمكن اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة لتجنب تأثيرات التغيرات الجوية على الأنشطة اليومية.

ومن أبرز الإرشادات: