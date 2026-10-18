إعادة فتح ميناء برج البرلس واستئناف حركة الصيد عقب تحسن الطقس

قررت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إعادة فتح الميناء بكامل طاقته أمام حركة الملاحة البحرية، والتصريح لجميع مراكب الصيد الآلية بمختلف أحجامها بالإبحار في رحلات صيد بمياه البحر المتوسط، وذلك بعد إغلاقه لمدة يوم كامل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد مدير الميناء يسري الدسوقي، في بيان اليوم، أنه تقرر استئناف حركة الصيد ومنح التصاريح اللازمة لكافة المراكب والصيادين للنزول إلى البحر، عقب تحسن الأحوال الجوية وانخفاض سرعة الرياح وهدوء الأمواج، مما يسمح بحركة الملاحة الآمنة.

وكانت إدارة الميناء قد قررت إغلاقه مساء أمس السبت كإجراء احترازي؛ للحفاظ على سلامة الصيادين ومراكب الصيد، إثر اشتداد الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط عن معدلاتها الطبيعية، قبل أن تعاود فتح الميناء اليوم فور استقرار الطقس.