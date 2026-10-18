الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

تترقب البلاد تغيرات في الأحوال الجوية اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، مع استمرار الأجواء الخريفية وتراجع درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى إلى 18 درجة مئوية، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط الرياح أحيانا على عدد من المناطق، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير توقعات الهيئة إلى أن الطقس اليوم سيكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارا على جنوب البلاد، على أن تميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر.

كما حذرت التوقعات من تكون شبورة مائية صباحا، قد تصل إلى حد الكثافة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.



حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء خريفية تتباين فيها درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، إذ تسود أجواء مائلة للحرارة نهارا على المناطق الشمالية وحتى القاهرة الكبرى، في حين تستمر الأجواء الحارة على جنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل والصباح الباكر، تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة، خاصة في المناطق التي تسجل درجات حرارة صغرى منخفضة نسبيا، ومن بينها القاهرة والإسماعيلية ومطروح، حيث تصل الصغرى إلى 18 درجة مئوية.

وتتزامن هذه الأجواء مع عدد من الظواهر الجوية، تشمل الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على فترات متقطعة، مع اختلاف المناطق المتأثرة بكل ظاهرة وفقا للتوقعات المعلنة.

وتأتي هذه التغيرات في إطار الأجواء الخريفية التي تتسم بالتفاوت بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، ما يجعل متابعة النشرات الجوية مهمة للمواطنين، خاصة عند التخطيط للسفر أو الخروج خلال ساعات الصباح الباكر.



شبورة مائية كثيفة أحيانا على الطرق صباح الأحد

تشهد حالة الطقس اليوم تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت التوقعات من أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتتطلب هذه الظروف من قائدي السيارات توخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة والزراعية، والالتزام بالسرعات المناسبة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، مع تجنب المناورات المفاجئة في المناطق التي تنخفض فيها الرؤية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

تشير توقعات الطقس اليوم إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية أن تغزر أحيانا على بعض المناطق، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتبلغ نسبة حدوث هذه الأمطار نحو 20% تقريبا، على أن تسقط على فترات متقطعة، ما يعني أن فرص الهطول لا تشمل بالضرورة جميع المناطق بصورة متواصلة على مدار اليوم.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% تقريبا.

وقد تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ولكن بنسبة ضعيفة تقدر بنحو 10% تقريبا، وعلى فترات متقطعة.

وتتمثل خريطة الأمطار المتوقعة يوم الأحد في الآتي:

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، بنسبة حدوث 20% تقريبا.

جنوب الوجه البحري: فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا.

مدن القناة: احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 20% تقريبا.

القاهرة الكبرى: فرص ضعيفة لامتداد الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبا.

وتختلف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، لذلك يظل من المهم متابعة التحديثات الرسمية لمعرفة أي تغيرات في المناطق المتوقع تأثرها أو في شدة الهطول.



نشاط الرياح بسرعة تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة

تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يختلف تأثير الرياح بحسب طبيعة المنطقة وتوقيت نشاطها، بالتزامن مع الأجواء المائلة للحرارة نهارا وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويأتي نشاط الرياح ضمن مجموعة الظواهر التي تشهدها البلاد اليوم الأحد، إلى جانب الشبورة المائية وفرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وينصح المواطنون بمتابعة النشرات الجوية، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطا للرياح، مع الانتباه إلى التغيرات المحتملة في الأحوال الجوية خلال اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، حيث تسجل القاهرة 29 درجة مئوية للعظمى و18 درجة للصغرى، فيما تصل العظمى في أسوان إلى 34 درجة مئوية، لتكون الأعلى بين المدن الواردة في التوقعات.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن المصرية:

القاهرة: العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 19 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة، والصغرى 18 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 31 درجة، والصغرى 22 درجة.

أسوان: العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار التباين بين المناطق الساحلية ومحافظات جنوب البلاد، إذ تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى ضمن المدن المذكورة، بينما تسجل مطروح أقل درجة حرارة عظمى عند 25 درجة مئوية.

الطقس في القاهرة والإسكندرية اليوم الأحد

تشير توقعات الطقس اليوم في القاهرة الكبرى إلى تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 29 درجة مئوية، مقابل 18 درجة للصغرى، مع أجواء مائلة للحرارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وتوجد احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تقدر بنحو 10% تقريبا، إلى جانب نشاط الرياح أحيانا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على المناطق المحددة بالتوقعات.

أما الإسكندرية، فتسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 26 درجة مئوية وصغرى تصل إلى 19 درجة، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وفي مطروح، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 18 درجة، في حين تبلغ العظمى في الإسماعيلية 29 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع طقس الأحد

في ضوء توقعات الطقس اليوم ، ينصح بمراعاة التفاوت بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، خاصة في القاهرة والإسماعيلية ومطروح، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 18 درجة مئوية.

كما ينبغي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع الالتزام بتعليمات المرور وتخفيف السرعة عند انخفاض الرؤية.

وبالنسبة للمناطق المتوقع سقوط الأمطار بها، يُفضل متابعة النشرات الجوية قبل الخروج، خاصة في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث توجد فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر أحيانا.