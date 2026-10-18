بعد أمطار الإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من برودة الليل

بين أمطار غزيرة شهدتها الإسكندرية ومطروح وتوقعات بتراجع فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، تتواصل التقلبات المرتبطة بفصل الخريف في مصر، وسط تفاوت في شدة الأمطار من منطقة إلى أخرى وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، والمناطق المعرضة للأمطار، وموعد تحسن الأحوال الجوية.

منخفض البحر المتوسط يؤثر على عدد من المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن البلاد تأثرت بمنخفض جوي في البحر المتوسط، انعكست تأثيراته على عدد من المناطق.

وأوضحت أن تأثير المنخفض على مصر كان أقل مقارنة بليبيا وبعض المناطق في تركيا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية.

أمطار غزيرة بالإسكندرية ومطروح

وأضافت غانم أن الأمطار كانت غزيرة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار في اليوم التالي، على أن تتراوح شدتها في أغلب المناطق بين الخفيفة والمتوسطة.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد بصورة خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، لافتة إلى اختلاف كميات الأمطار وشدتها من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الحالة الجوية.

تراجع فرص الأمطار بدءًا من الأحد

وأشارت المتنبئة الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ في التراجع اعتبارًا من يوم الأحد، مع توقعات باستمرار الأجواء الخريفية المستقرة حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت أن تحسن الأحوال الجوية وتراجع فرص الأمطار لا يعنيان انتهاء التغيرات المرتبطة بفصل الخريف، إذ تستمر الفروق في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ليلًا

وحذرت منار غانم من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، موضحة أن درجات الحرارة قد تصل إلى 17 درجة مئوية، ما يؤدي إلى الشعور بالبرودة، خاصة خلال الفترات المتأخرة من الليل.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، مع تجنب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار مقارنة بالليل.

وشددت على أهمية مراعاة التفاوت في درجات الحرارة على مدار اليوم، لتجنب الشعور بالبرودة خلال الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية.

فرص تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين

وفيما يتعلق بفرص تساقط الثلوج، أوضحت الدكتورة منار غانم أن الثلوج قد تتساقط خلال فصلي الخريف والشتاء على مرتفعات سانت كاترين وبعض المناطق الجبلية في سيناء، نتيجة طبيعة الطقس وانخفاض درجات الحرارة في تلك المناطق.

وأشارت إلى أن المناطق الجبلية المرتفعة تكون أكثر عرضة لانخفاض درجات الحرارة خلال الفترات الباردة، بما يسمح بتهيؤ الظروف المناسبة لتساقط الثلوج في بعض الأوقات من العام.

الأجواء الخريفية مستمرة مع تفاوت درجات الحرارة

وتظل التغيرات في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار من أبرز سمات الحالة الجوية خلال هذه الفترة، وفقًا لما أوضحته المتنبئة الجوية، مع توقعات بتراجع فرص الأمطار وتحسن الأحوال الجوية، مقابل استمرار البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى مستويات أقل.