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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا وانخفاض الحرارة ليلًا إلى 17 درجة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تأثرت بمنخفض جوي في البحر المتوسط، انعكست تأثيراته على عدد من المناطق، موضحة أن تأثيره على مصر كان أقل مقارنة بليبيا وبعض المناطق في تركيا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الأمطار كانت غزيرة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا، على أن تتراوح شدتها في أغلب المناطق بين الخفيفة والمتوسطة.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد بصورة خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، لافتة إلى اختلاف كميات الأمطار وشدتها من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الحالة الجوية.

تراجع فرص الأمطار بدءًا من الأحد

وأشارت المتنبئة الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ في التراجع اعتبارًا من يوم الأحد، مع توقعات باستمرار الأجواء الخريفية المستقرة حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت أن تحسن الأحوال الجوية وتراجع فرص الأمطار لا يعنيان انتهاء التغيرات المرتبطة بفصل الخريف، إذ تستمر الفروق في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، وهو ما يستدعي الانتباه عند اختيار الملابس المناسبة.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلًا

وحذرت منار غانم من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، موضحة أن درجات الحرارة قد تصل إلى 17 درجة مئوية، ما يؤدي إلى الشعور بالبرودة، خاصة خلال فترات الليل.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، مع تجنب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار مقارنة بالليل.

وأكدت أهمية مراعاة التفاوت في درجات الحرارة على مدار اليوم، لتجنب الشعور بالبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية.

فرص سقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين

وفيما يتعلق بفرص تساقط الثلوج، أوضحت الدكتورة منار غانم أن الثلوج قد تتساقط خلال فصلي الخريف والشتاء على مرتفعات سانت كاترين وبعض المناطق الجبلية في سيناء، نتيجة طبيعة الطقس وانخفاض درجات الحرارة في تلك المناطق.

وأشارت إلى أن المناطق الجبلية المرتفعة تكون أكثر عرضة لانخفاض درجات الحرارة خلال الفترات الباردة، بما يسمح بتهيؤ الظروف المناسبة لتساقط الثلوج في بعض الأوقات من العام.

الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط الأمطار

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