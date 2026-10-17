الأرصاد: استمرار الأجواء الخريفية غدا.. وأمطار على الإسكندرية وشمال الدلتا

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية غدا /الأحد/ في معظم محافظات الجمهورية، مع تأثر بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بفرص سقوط الأمطار؛ نتيجة استمرار امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت غانم -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/- إن فرص سقوط الأمطار ستكون أقل من تلك التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، لكنها ستظل مؤثرة في بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.. موضحة أن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة يسهم في حجب جزء من أشعة الشمس؛ مما يساعد على استمرار الأجواء الخريفية ويهيئ الفرص لسقوط الأمطار.

وأضافت: أن الطقس غدا سيكون خريفيا مستقرا في المحافظات الداخلية مع تسجيل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 28 و29 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأوضحت أن الطقس سيكون خريفيا مائلا للحرارة على معظم محافظات شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 و34 درجة مئوية في محافظتي الأقصر وأسوان.

وأشارت إلى أن فترات الليل ستشهد أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية .. مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة ليلا يستدعي الانتباه خلال الأيام المقبلة ، إذ تتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى بين 18 و19 درجة مئوية، فيما تسجل نحو 17 درجة مئوية في بعض المدن الجديدة.

ولفتت إلى أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وهو ما يستدعي عدم الانخداع بالدفء النسبي خلال النهار.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار .. قالت غانم :إنها ستستمر غدا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم، مع تفاوت شدتها من منطقة إلى أخرى، وقد تغزر أحيانا على بعض المناطق خاصة الإسكندرية وشمال الدلتا والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت: أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد هذه الفرص إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية .. مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، قبل أن تتلاشى سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أن البلاد ستشهد كذلك نشاطا نسبيا للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومناطق من سيناء، بسرعة تتراوح ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت غانم أن الأجواء الخريفية المستقرة ستسود المناطق الداخلية، بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار المؤثرة على بعض المناطق الساحلية .. مشيرة إلى تراجع فرص سقوط الأمطار خلال باقي أيام الأسبوع مع استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في أغلب المناطق وتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و29 درجة مئوية، بينما تستمر فرص الأمطار على المناطق الساحلية مع اختلاف شدتها من يوم إلى آخر.

وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خلال فترات تكون الشبورة المائية، والقيادة بهدوء تام خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية وكذلك توخي الحذر على الطرق بالمناطق الساحلية التي تشهد فرصا لسقوط الأمطار.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، خلال فترات الليل والصباح الباكر، وعدم الانخداع بالدفء خلال ساعات النهار، نظرا لانخفاض درجات الحرارة ليلا ؛ وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد مع ضرورة المتابعة اليومية لنشرات الأحوال الجوية.