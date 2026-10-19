أمريكا تحذر الاتحاد الأوروبي من رد فعل مدمر على خطط استخدام طيف الأقمار الصناعية

حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن الشركات الأوروبية قد تواجه رد فعل "مدمر" في السوق الأمريكية إذا مضت الكتلة قدماً في اقتراح لحجز جزء كبير من نطاق طيف رئيسي من الأقمار الصناعية إلى الهواتف الذكية للمشغلين الأوروبيين، مما قد يحد من وصول الشركات الأمريكية مثل SpaceX و Amazon.

وفي مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” نشرت يوم الأحد، حذر أندرو بوزدر من أن الشركات الأوروبية "يجب أن تكون حذرة" من ردود الفعل الانتقامية المحتملة وأن العواقب قد تكون "مدمرة للغاية"، بالنظر إلى حجم السوق الأمريكية.

ووفقا للصحيفة يتمحور الخلاف حول اقتراح من المفوضية الأوروبية بحجز جزء من طيف الترددات الراديوية المستخدمة من قبل الهواتف الذكية للاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية للمشغلين الأوروبيين.

وقد يحد هذا المخطط من وصول الشركات الأجنبية بما في ذلك شركة سبيس إكس، التي تدير شبكة أقمار ستارلينك الصناعية.

وانتقدت شركة سبيس إكس التغييرات المقترحة، محذرةً من أنها قد تقوض الاتصال في أوكرانيا، حيث لعبت خدمة ستارلينك دورًا حاسمًا في الاتصالات المدنية والعسكرية منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وأقر بوزدر بحق أوروبا في حماية المعلومات الحكومية الحساسة، لكنه جادل بأنه لا ينبغي استخدام التشريعات للإضرار بالمنافسين الأمريكيين.

وقال: "إذا كان الهدف هو جعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة، فأعتقد أن هذا ليس هدفاً مشروعاً لهذا النوع من التشريعات".

وأضاف قائلاً: "لا يمكنك جعل الشركات الأوروبية أكثر قدرة على المنافسة من خلال جعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة"، واصفاً المنتجات الأمريكية بأنها موثوقة وجديرة بالثقة.

كما تساءل السفير عما إذا كان إنفاذ الاتحاد الأوروبي لقانون الأسواق الرقمية يهدف إلى تعزيز المنافسة أو توليد إيرادات من خلال الغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وحث بوزدر بروكسل وواشنطن على التعاون في السباق ضد الصين في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، محذراً من أن النزاعات التنظيمية قد تقوض المصالح المشتركة.

وقال: "سيكون الأمر أسهل بكثير لو كنا نعمل مع أوروبا بدلاً من محاربة أوروبا".