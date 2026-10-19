وكيل نقابة الأطباء البيطريين سابقا: القرود الطليقة خطر.. تنقل السعار وفيروس إيبولا

علقت الدكتورة شيرين زكي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين سابقًا، على واقعة العثور على قردين صغيرين فوق شجرة بجوار نادي الترسانة، محذرة من شراء القرود وتربيتها باعتبارها حيوانات أليفة، لما قد تمثله من مخاطر صحية نتيجة نقلها أمراضًا معدية، من بينها أمراض مميتة والسعار وفيروس إيبولا.

وقالت شيرين زكي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن بعض الأشخاص يشترون القرود من الأسواق والمحلات مثل القطط والكلاب، رغم المخاطر الصحية المرتبطة بالتعامل معها، مشددة على ضرورة وضع قوانين تنظم التعامل مع الحيوانات وتحد من هروبها إلى الشوارع.

وأضافت شيرين زكي، أنه في حال العثور على قرد في الشارع، يجب الابتعاد عنه فورًا والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الخط الساخن "19561"، مع الإبلاغ عن مكان وجوده، محذرة من التعامل معه باعتباره حيوانًا يمكنه التجول بحرية في الشوارع، وأكدت ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يُكتشف أنه المسؤول عن القرود الطليقة، وإخطار الجهات المعنية والمسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن التعامل الآمن مع الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.