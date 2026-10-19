انطلقت من تل أبيب.. هبوط اضطراري لطائرة نمساوية في بلغاريا بسبب جسم مشبوه

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية اضطراريًا في العاصمة البلغارية صوفيا، بعد الاشتباه في وجود جسم مشبوه على متنها، وسط مخاوف أولية من احتمال احتوائه على مواد متفجرة، وفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وأقلعت الطائرة، مساء الأحد، من مطار بن جوريون في تل أبيب، متجهة إلى العاصمة النمساوية فيينا، قبل أن يقرر قائدها تغيير مسار الرحلة والهبوط في مطار صوفيا، عقب ورود بلاغات بشأن الجسم المشبوه.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الطيار أطلق إشارة الطوارئ «7700»، التي تُستخدم للإبلاغ عن حالة طوارئ عامة على متن الطائرة، قبل الهبوط الاضطراري في بلغاريا.

51 راكبًا و6 من أفراد الطاقم على متن الطائرة

وكان على متن الطائرة 51 راكبًا، إلى جانب 6 من أفراد الطاقم، فيما بدأت السلطات المختصة عمليات تفتيش دقيقة للطائرة للتحقق من وجود أي مواد خطرة وتحديد طبيعة البلاغ.

وبحسب المعلومات الأمنية الإسرائيلية، تبحث التحقيقات عدة احتمالات لتفسير الواقعة، من بينها الاشتباه في وجود قنبلة على متن الطائرة، إلى جانب فرضية محاولة أحد المتسللين اختراق أنظمة الطائرة مجددًا.