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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن دعمه لإعادة انتخاب نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل

ترامب و نتنياهو
ترامب و نتنياهو
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لإعادة انتخابه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مؤكدًا تأييده لاستمراره في قيادة الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب تقارير إعلامية، أشاد ترامب بنتنياهو، واصفًا إياه بالشجاعة والقوة والذكاء، معتبرًا أنه شريك تحتاج إليه الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان ترامب دعمه لنتنياهو؛ في وقت تستعد فيه إسرائيل لخوض الانتخابات المقبلة، وسط تجاذبات سياسية داخلية بشأن أداء الحكومة الإسرائيلية، والحرب على قطاع غزة، والملفات الأمنية والإقليمية.

ويعكس الموقف الأمريكي دعما علنيا من ترامب لنتنياهو في السباق الانتخابي، في ظل العلاقات الوثيقة بين الجانبين والتنسيق المستمر بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

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