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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

عبد لله السعيد
عبد لله السعيد

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي رسالة لنجم الزمالك  عبد لله السعيد عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: مهم جدا إن في الخلاف يكون في احترام. 

 

و قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إراحة التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض من مباراة سموحة، المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

يأتي قرار الجهاز الفني بسبب إرهاق اللاعب، ومن أجل تجهيزه بشكل أفضل لمباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم 12 مايو الجاري في المغرب.

تصريحات سيد عبدالحفيظ تصريحات عبدلله السعيد الإعلامي مهيب عبد الهادي الأهلى

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