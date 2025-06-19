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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

يسرا وزوجها
يسرا وزوجها
إيمان عبد اللطيف

تصدرت الفنانة الكبيرة يسرا مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد عرض لقاء مؤثر جمعها بزوجها رجل الأعمال خالد سليم في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

وشاركت يسرا مجموعة من المقاطع المؤثرة من اللقاء عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وسط إشادة كبيرة بالصدق والعمق الإنساني في الحوار.

وخلال اللقاء، لم تتمالك يسرا دموعها أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، وقالت:
"فراق أمي قاطع فيا للنهاردة.. مرت 6 سنوات لكن ذكراها مش بتروح"، في لحظة مؤثرة أثارت تعاطف المشاهدين.

كما تطرقت يسرا إلى الحديث عن الفنان الراحل هشام سليم، شقيق زوجها، مشيرة إلى حجم الفراغ الذي تركه داخل العائلة، مضيفة:
"فراق هشام مأثر في زوجي وفي الأسرة كلها.. هو وأخواته عاشوا مع بعض العمر كله".

يسرا الفنانة يسرا يسرا وزوجها

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