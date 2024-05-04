سيد عبد الحفيظ : عودة الشناوي للأهلي في هذا التوقيت إضافة كبيرة

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي علي عودة نجم الاهلي محمد الشناوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي : عودة الشناوي في هذا التوقيت اضافة كبيرة جدا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام الجونة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر عن قائمة مواجهة المارد الأحمر المقبلة أمام الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات.