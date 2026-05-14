آرسنال في الصدارة.. سيتي يطارد حتى النهاية | من يحسم البريميرليج؟

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الموسم من نهايته بعدما تقلص الفارق بين المتصدر آرسنال وملاحقه مانشستر سيتي إلى نقطتين فقط قبل جولتين على إسدال الستار على المسابقة.

ويواصل آرسنال الحفاظ على الصدارة، لكن الضغط الكبير من مانشستر سيتي يجعل الحسم مفتوحا على جميع الاحتمالات في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها السيتي في الأمتار الأخيرة من السباق.

من جانبه، يدخل مانشستر سيتي المرحلة الحاسمة بطموح الحفاظ على لقبه معتمدا على سلسلة نتائجه القوية واستقراره الفني تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، الذي اعتاد حسم البطولات في الجولات الأخيرة.

ومع تبقي مباراتين فقط، يبقى السؤال الأبرز: هل ينجح آرسنال في الحفاظ على القمة وكتابة تاريخ جديد؟ أم يتمكن مانشستر سيتي من قلب الطاولة وخطف اللقب في اللحظات الأخيرة؟

مباريات المتبقية مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي لخوض جولتين حاسمتين في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وسط صراع مشتعل على لقب البطولة مع المنافس المباشر على الصدارة.

مواجهة بورنموث أول اختبار حاسم

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بورنموث يوم الثلاثاء 19 مايو في تمام الساعة 9:30 مساء، في مباراة يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

أستون فيلا.. المواجهة المنتظرة في الختام

وفي الجولة الأخيرة، يستضيف السيتي فريق أستون فيلا يوم الأحد 24 مايو في تمام الساعة 6 مساءا في مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدخل مانشستر سيتي المباراتين بطموح الفوز الكامل، في ظل اشتعال المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، حيث لا مجال لفقدان أي نقاط في سباق اللقب المثير.

آرسنال يدخل أسبوع الحسم في البريميرليج

يخوض آرسنال مواجهتين في غاية الأهمية خلال ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط صراع مشتعل على اللقب مع مانشستر سيتي.

يستضيف آرسنال فريق بيرنلي يوم الاثنين 18 مايو في تمام الساعة 10مساءا في لقاء يسعى خلاله الفريق للحفاظ على صدارة الترتيب قبل الجولات الختامية.

وفي الجولة الأخيرة، يحل آرسنال ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد 24 مايو في تمام الساعة 6 مساءا في مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري الإنجليزي.

مع تبقي جولتين فقط، يدخل آرسنال المرحلة الحاسمة بطموح الحفاظ على الصدارة، بينما يواصل مانشستر سيتي الضغط حتى اللحظات الأخيرة، في صراع لا يقبل القسمة على اثنين.