قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسم ملف إيران.. ماذا يحمل ترامب في جعبته خلال زيارة الصين؟
تطوير التعليم في مصر.. مطالب بتدريب المعلمين وتقليل كثافة الفصول لتطبيق النموذج الياباني
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم.. صور
انتظار المركبات.. ضوابط جديدة لتحصيل الرسوم وإنهاء الإتاوات العشوائية
35 مليون جنيه للزمالك بعد شهر واحد من انطلاق التطبيق الرسمي
ماركو روبيو: موقف أمريكا تجاه تايوان لم يتغير بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
أسبوع سار للموظفين بالحكومة.. بعد 5 أيام قرار للعاملين بالدولة.. ما الخبر؟
قائد القيادة المركزية الأمريكية: حققنا أهدافنا العسكرية في إيران خلال أقل من 40 يوما
أوقاف الوادي الجديد تجهز 23 ساحة و324 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى
الرئيس الفلسطيني: الاستيطان إرهاب ممنهج.. ونرفض بشكل قاطع محاولات تقويض الأونروا
وزير السياحة والآثار يلتقي سائحين ألمان وفرنسيين خلال تفقد مشروع ترميم معبد الرامسيوم بالأقصر
وزير التعليم: خطة جديدة لتوزيع وجبات التغذية المدرسية بداية من العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آرسنال في الصدارة.. سيتي يطارد حتى النهاية | من يحسم البريميرليج؟

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
منتصر الرفاعي

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الموسم من نهايته بعدما تقلص الفارق بين المتصدر آرسنال وملاحقه مانشستر سيتي إلى نقطتين فقط قبل جولتين على إسدال الستار على المسابقة.

ويواصل آرسنال الحفاظ على الصدارة، لكن الضغط الكبير من مانشستر سيتي يجعل الحسم مفتوحا على جميع الاحتمالات في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها السيتي في الأمتار الأخيرة من السباق.

من جانبه، يدخل مانشستر سيتي المرحلة الحاسمة بطموح الحفاظ على لقبه معتمدا على سلسلة نتائجه القوية واستقراره الفني تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، الذي اعتاد حسم البطولات في الجولات الأخيرة.

ومع تبقي مباراتين فقط، يبقى السؤال الأبرز: هل ينجح آرسنال في الحفاظ على القمة وكتابة تاريخ جديد؟ أم يتمكن مانشستر سيتي من قلب الطاولة وخطف اللقب في اللحظات الأخيرة؟ 

مباريات المتبقية مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي لخوض جولتين حاسمتين في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وسط صراع مشتعل على لقب البطولة مع المنافس المباشر على الصدارة.

مواجهة بورنموث أول اختبار حاسم

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بورنموث يوم الثلاثاء 19 مايو في تمام الساعة 9:30 مساء، في مباراة يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

أستون فيلا.. المواجهة المنتظرة في الختام 

وفي الجولة الأخيرة، يستضيف السيتي فريق أستون فيلا يوم الأحد 24 مايو في تمام الساعة 6 مساءا في مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدخل مانشستر سيتي المباراتين بطموح الفوز الكامل، في ظل اشتعال المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، حيث لا مجال لفقدان أي نقاط في سباق اللقب المثير.

آرسنال يدخل أسبوع الحسم في البريميرليج 

يخوض آرسنال مواجهتين في غاية الأهمية خلال ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط صراع مشتعل على اللقب مع مانشستر سيتي.

يستضيف آرسنال فريق بيرنلي يوم الاثنين 18 مايو في تمام الساعة 10مساءا في لقاء يسعى خلاله الفريق للحفاظ على صدارة الترتيب قبل الجولات الختامية.

وفي الجولة الأخيرة، يحل آرسنال ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد 24 مايو في تمام الساعة 6 مساءا في مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري الإنجليزي.

مع تبقي جولتين فقط، يدخل آرسنال المرحلة الحاسمة بطموح الحفاظ على الصدارة، بينما يواصل مانشستر سيتي الضغط حتى اللحظات الأخيرة، في صراع لا يقبل القسمة على اثنين.

الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال مانشستر سيتي مباريات المتبقية مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

اسعار الكهرباء بعد الزيادة

بند للعدادات الكودية .. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

ياسمين عز

ياسمين عز تستعرض سيارتها الفاخرة الجديدة برسالة عن النجاح وتحقيق الأحلام

أحمد الفيشاوي وحبيبته

قالها بحبك.. أحمد الفيشاوي يكشف عن حبيبته الجديدة

فيلم صقر وكناريا

طرح البوستر الرسمي لفيلم صقر وكناريا لمحمد إمام وشيكو

بالصور

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

عميد طب الزقازيق يتفقد مستشفى العاشر لمتابعة الاستعدادات للاعتماد

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

طريقة عمل ورقة لحمة بالخضار.. وصفة سهلة بطعم العزومات

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد