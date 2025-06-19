قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيدًا لقصفها..جيش الاحتلال يوجه بإخلاء منطقة سفيدرود الصناعية بإيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن نقل جميع المواد النووية إلى "أماكن آمنة"
بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات
مدرب بالميراس : الأهلي فريق معتاد علي البطولات والمباراة لم تكن سهلة
مجموعة الأهلي.. إنتر ميامي يفوز على بورتو بثنائية بكأس العالم للأندية
طائرة مسيرة مفخخة تسقط في الأردن والجيش يكشف تفاصيل الحادث
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجوما على هدف تحت الأرض بوسط طهران
طهران تعلن فشل مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد وزير الخارجية الإيراني
زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو
انفجار في مقر إقامة السفير النرويجي بإسرائيل
إيران تصدر تحذيرا بإخلاء مكاتب القناة 14 الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شيرين رضا: جمالي نعمة من ربنا.. وأول إعلان ليا كنت بسقف للحمامات

شيرين رضا
شيرين رضا
هاني حسين

حلت الفنانة شيرين رضا والفنان مينا مسعود ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".


وكشفت الفنانة شيرين رضا كواليس بداية مشوارها الفني عن طريق الإعلانات، قائلة:" بدأت تصوير إعلانات منذ أن كان عمري 11 سنة ".

وقالت شيرين رضا :"  أول إعلان ليا كان عندي 11 سنة وكنت بسقف للحمامات على البحر ".

وتابعت شيرين رضا :" والدي كان بيحب التصوير بشكل كبير ووالدي كان بيحب يصورني بالكاميرا الخاصة به واتعودت على الكاميرا منذ الصغر ومكنتش خايفة منها".

واكملت شيرين رضا:" الجمال نعمة كبيرة ودي هدية من ربنا ليا وأبويا قالي إنتي حلوة وهيحصلك مشاكل بسبب حلاوتك ". 
 

شيرين رضا مينا مسعود منى الشاذلي معكم اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

الايجار القديم

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

ترشيحاتنا

الصلاة

ما فضل المحافظة على السنن الرواتب والحث على أدائها؟

علي جمعة

علي جمعة يوضح أبرز علامات الساعة الصغرى الواردة في الأحاديث النبوية

أمين البحوث الإسلامية يتابع سير امتحانات الثانويَّة الأزهريَّة بالمنيا ويشيد بالانضباط والجهود التنظيميَّة

أمين البحوث الإسلامية يتابع سير امتحانات الثانويَّة الأزهريَّة بالمنيا

بالصور

ما ترميش نواة المشمش .. اعرف فوائدها المذهلة

نواة المشمش
نواة المشمش
نواة المشمش

قبل عرضه .. طرح البوسترات الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد

ميرال الأولى بإعدادية المنيا: المنهج سهل ونصيحتي للتفوق زيادة ساعات المذاكرة | شاهد

الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
البرقوق

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد